Fratelli Caputo/ Anticipazioni ultima puntata oggi 8 gennaio: scontro finale per..

Fratelli Caputo, anticipazioni ultima puntata oggi, 8 gennaio

Fratelli Caputo verso il finale. Quello che andrà in onda oggi, 8 gennaio, su Canale5 sarà proprio l’ultima puntata della fiction con Nino Frassica e Cesare Bocci per la felicità di parte del pubblico ma con dispiacere da parte di chi ha apprezzato la commedia tutta da ridere con un cast di rilievo. Purtroppo gli ascolti non sono andati molto bene mercoledì scorso per via dello scontro diretto con I Soliti Ignoti ma questa sera cambierà tutto, ne siamo certi. La fiction prenderà il posto del Grande Fratello Vip 2020 provando a chiudere la diatriba tra i due fratelli protagonisti. Mentre le loro famiglie sembrano pronte a trovare il giusto modo di andare d’accordo e sotterrare il passato, Nino ha ancora un asso nella manica e non vi vuole rinunciare. Ma cosa succederà nell’ultima puntata de I Fratelli Caputo?

Nino riuscirà a mandare via suo fratello?

Le anticipazioni del finale di stagione della fiction rivelano che ci sarà un ultimo scontro tra i due protagonisti. I Fratelli Caputo chiudono i battenti questa sera con Alberto occupato con le complicate e numerose beghe in comune e non solo. Toccherà a lui capire e scoprire che suo figlio ha un segreto. Lui e Patrizia avranno modo di capire che Andrea sta studiando Economia per far loro piacere ma che, in realtà vorrebbe diventare un cantautore e si prepara a partecipare a un talent show grazie alla complicità dello zio Nino che può unire così l’utile al dilettevole (ovvero aiutare lui e colpire il fratellastro). Intanto, la moglie ha pensato bene di dare il via al suo business delle borsette grazie ad Angela e Nino va all’attacco del fratello per spingerlo a tornare a Milano, una mozione di sfiducia basterà?



