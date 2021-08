Fratelli Unici, Rai1/ Trama e curiosità del film con Raoul Bova (oggi 27 agosto 2021)

Fratelli unici è il titolo del film in onda su Rai Uno oggi, venerdì 27 agosto 2021. La pellicola del 2014 diretta da Alessio Maria Federici vede tra i protagonisti Raoul Bova, Luca Argentero, Carolina Crescentini e Miriam Leone. Una commedia divertentissima che vede Raoul Bova e Luca Argentero, protagonisti principali, ricoprire il ruolo di due fratelli molto diversi tra loro.

Parlando proprio del film a Vanity Fair, Luca Argentero ha raccontato: “siamo ragazzi molto normali, non viviamo una vita da sex symbol”. Raoul Bova, invece, sottolinea come la commedia abbia trattato temi molto delicati: “é una commedia che apparentemente può sembrare così, ma invece tratta dei temi molto importanti tra cui c’è quello fondamentale della seconda possibilità che si da alle persone come il perdono e il recupero di valori molto importanti. Molto spesso siamo accecati dalla rabbia, dal dolore e dallo spirito di vendetta che questi principi poi ce li dimentichiamo. Sono trattati molto nel film e trattarli in un tono di commedia non era del tutto semplice”.

Fratelli unici, la trama del film con Raoul Bova e Luca Argentero

Fratelli Unici, la trama del film con Raoul Bova e Luca Argentero. Pietro, interpretato da Raoul Bova, è un uomo affermato nel mondo del lavoro e con un matrimonio alle spalle con Giulia (Carolina Crescentini) da cui ha avuto una figlia. Francesco, invece, ha il volto di Luca Argentero ed è il classico sciupafemmine squattrinato che non hai mai conosciuto il vero amore, un Peter Pan moderno dallo spirito libero. I due fratelli sono l’uno l’opposto dell’altro al punto che hanno passato tutta la loro vita a desiderare di essere figli unici.

La loro vita cambia quando Pietro a causa di un incidente perde completamente la memoria. Diventato come un bambino, Francesco è costretto a portarselo a casa per prendersi cura di lui facendo l’adulto. Inizia così una folle convivenza tra i due fratelli. Spettatrice di tutto ciò è Sofia (Miriam Leone) che è convinta di una cosa: “l’amore è l’unica cosa che non dipende dai punti di vista” a differenza di Francesco che dal canto suo crede solo che l’amore non esiste… Tutto cambia quando Pietro, uscendo di casa, incontra lo sguardo di una ragazza che gli fa battere il cuore…

Le curiosità del film Fratelli Unici

Fratelli Unici, le curiosità sul film diretto da Alessio Maria Federici. Dopo “Lezioni di Cioccolato 2” e “Stai lontana da me”, il regista torna dietro la macchina da presa con una nuova commedia romantica con protagonisti Raoul Bova che in passato ha lavorato in altri tre film. Anche per Luca Argentero si tratta del secondo film con il regista romano con cui ha lavorato Neil film “Lezioni di cioccolato 2”. Il soggetto del film è scritto da Luca Miniero ed Elena Bucaccio ed è prodotto da Rai Cinema e LuxVide mentre la distribuzione è gestita dalla 01 Distribution.

La pellicola ha una durata di 90 minuti. Il primo trailer del film è uscito il 10 settembre 2014 su YouTube, mentre il film è uscito nelle sale cinematografica il 2 ottobre 2014. Il film ha incassato nel primo week-end € 853.000 e complessivamente € 2.158.000. Tra i premi ricevuti: la Nomination al Ciak D’oro nella categoria miglior canzone originale.



