Frecce Tricolori Gp di Misano/ Diretta video streaming e tv: saluto a Valentino Rossi

Scatterà a breve la diretta video tv e streaming dello spettacolo delle Frecce Tricolori, la pattuglia acrobatica dell’aeronautica italiana, che oggi sorvolerà i cieli di Misano. In vista del Gp sull’omonimo circuito romagnolo, Gran Premio Nolan del Made in Italy ed Emilia Romagna, valevole per il campionato 2021, tutti col naso all’insù ad osservare nei cieli il passaggio delle nostre amate Frecce. Si tratterà tra l’altro in un appuntamento quasi storico, in quanto giungerà il giorno dopo il decimo anniversario della morte del povero Marco Simoncelli a Sepang, nonché in occasione dell’ultima gara in Italia di Valentino Rossi, che ha annunciato il ritiro a fine stagione.

Un weekend ricchissimo di emozioni quindi, dove le eccellenze italiane la faranno da padrone. La diretta video streaming delle Frecce Tricolori scatterà pochi minuti prima del semaforo verde del Gp di Misano, previsto alle ore 14:00 di oggi, ma i residenti della zona o coloro che hanno deciso di vivere in pieno il weekend romagnolo, avranno sicuramente potuto notare gli aerei della Pattuglia Acrobatica Nazionale anche nei giorni scorsi, durante le classiche prove tecniche. A stendere il tricolore più lungo al mondo ci penseranno i nove velivolo MB-339PAN, che sorvoleranno proprio sulla griglia di partenza.

FRECCE TRICOLORI AL GP DI MISANO, DIRETTA VIDEO STREAMING: ECCO GLI ORARI E I CANALI TV

Un legame forte e consolidato quello fra l’Aeronautica Militare e il mondo del motorsport, visto che le Frecce Tricolori accompagnano spesso e volentieri i grandi eventi motoristici, come ad esempio il tradizionale passaggio in occasione del gran premio di Monza di Formula 1, ma anche il sorvolo al Mugello nel 2018 per la tappa delle MotoGp, e sempre tre anni fa vi fu il passaggio nei cieli sopra Misano per la Wolrd Ducati Week.

Per assistere alla diretta video streaming delle Frecce Tricolori dovrete collegarsi su Sky Sport Uno, o Sky Sport MotoGp HD dalle ore 14:00. In aggiunta si potrà godere dell’evento anche su Dazn, in questo caso solo in streaming, così come attraverso l’applicazione SkyGo, riservata agli abbonati di Sky, o infine, Now, altra app della galassia della tv satellitare. Chi invece potesse seguire l’evento solo sulla tv gratuita, vi ricordiamo l’appuntamento in differita su TV8, a partire dalle ore 17:00.

