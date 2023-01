Fred White, morto il batterista Earth, Wind & Fire/ Aveva 67 anni, vinse 6 Grammy

Lutto nel mondo della musica: è morto nella giornata di ieri Fred White, batterista della band Earth, Wind & Fire. Aveva solo 67 anni e l’annuncio del suo decesso è stato dato dal fratello Verdine attraverso un post via social: “La nostra famiglia – ha scritto – è rattristata oggi per la perdita di un membro straordinario e di talento, il nostro amato fratello Frederick Eugene ‘Freddie’ White”. Verdine ha aggiunto che, oltre ad essere un grande talento della musica, White era anche un fratello meraviglioso che era “sempre divertente e deliziosamente birichino”.

Ken Block, morto pilota di rally/ Incidente in motoslitta nello Utah: aveva 55 anni

Quindi, a conclusione del post: “Potremmo sempre contare su di lui per rendere più spensierata una situazione apparentemente brutta! Vivrà per sempre nei nostri cuori, riposa al potere, amato Freddie!”. In risposta al post le parole di Lenny Kravitz, altro grande musicista, che ha scritto: “Invio il mio amore e le più sentite condoglianze a te e alla famiglia. Mi sento benedetto per essere stato in sua presenza e benedetto per essere stato influenzato da lui. Un vero re. Riposa in pace”.

CHI È MORTO NEL 2022: TUTTI I PERSONAGGI FAMOSI/ Da Regina Elisabetta a Benedetto XVI

FRED WHITE, MORTO BATTERISTA EARTH, WIND & FIRE: LA SUA LUMINOSA CARRIERA

La morte di Fred White è giunta nella giornata del 31 dicembre ma la notizia è divenuta di pubblico dominio solo nelle scorse ore, dopo appunto l’annuncio del fratello. Nato a Chicago nel 1995, Fred White ave iniziato fin da subito a suonare la batteria e nel corso della sua luminosa carriera si è portato a casa ben sei Grammy Awards grazie alla band funk di fama mondiale formata nel 1969 dall’altro fratello Maurice White, scomparso nel 2016.

Nel corso degli anni ’70 gli Earth, Wind & Fire hanno vissuto una rapida ascesa grazie a brani indelebili come «September» e «Shining Star», ottenendo un grande successo sia fra la comunità afroamericana quanto fra quella bianca. Memorabile il concerto del 1979 al Madison Square Garden di New York, dove la band si esibì facendo registrare il sold out, prima volta nella storia della musica per un gruppo afroamericano.

BENEDETTO XVI/ "Il gigante della fede che non abbiamo difeso abbastanza"

© RIPRODUZIONE RISERVATA