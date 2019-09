Friends, Ross e amici compiono 25 anni/ Gli easter egg di Google per la ricorrenza

Friends, Ross Geller e amici tra due giorni compiono 25 anni: era il 22 settembre del 1994 quando venne trasmessa negli Stati Uniti la prima puntata di una delle serie televisive più amate in tutto il mondo: il gruppetto di ragazzi del Central Perk ha segnato diverse generazioni e sono previste celebrazioni in tutte le zone del globo per omaggiare il tv show creato da David Crane e Marta Kauffman. E non poteva mancare Google, che ha deciso di celebrarlo con diversi easter egg, ovvero dei piccoli contenuti speciali che si possono trovare attraverso delle particolari ricerche. Come è possibile rintracciarli? E’ molto semplice: basta digitare nella barra delle ricerche di Google i nomi completi dei protagonisti della serie e, come d’incanto, spunteranno dei piccoli disegni legati ai vari personaggi che si animeranno cliccandoci sopra. Grandi sorprese, dunque, legate a Ross Geller, Rachel Green, Chandler Bing, Phoebe Buffay, Monica Geller e Joey Tribbiani.

FRIENDS, ROSS GELLER & CO. FESTEGGIANO 25 ANNI: GLI EASTER EGG DI GOOGLE

Dopo quelli dedicati a Il mago di Oz, Google ha deciso di lanciare easter egg per Friends: partiamo da Ross Geller, uno dei personaggi più amati del tv show statunitense. Provando a digitare il nome del personaggio interpretato da David Schwimmer spunterà l’icona di un divano bianco e, con un altro click, sentirete Ross urlare “Pivot”. Ma non solo: cliccando più volte sarà possibile sentire Ross pronunciare la frase «Ok, I don’t think it’s gonna pivot anymore». Per quanto riguarda Rachel Green, personaggio interpretato da Jennifer Aniston, spunterà il suo taglio di capelli: cliccandoci sopra, verrete indirizzati alla pagina di Google Immagini con tutte le acconciature del personaggio. Una chicca non da poco: basti pensare che Rachel ha influenzato le scelte di molte donne negli anni Novanta. Cercando nel motore di ricerca Chandler Bing (Matthew Perry), spunterà la famosa poltrona reclinabile della sua abitazione: con un ulteriore click, ecco una papera e un pulcino che starnazzano senza sosta.

EASTER EGG DI GOOGLE PER FRIENDS: ECCO I CONTENUTI SPECIALI

Per Phoebe Buffay, personaggio interpretato da Lisa Kudrow, Google ha optato per l’icona di una chitarra: sullo schermo apparirà un gatto nero e, dopo un click, il simbolo di Smelly Cat, il cavallo di battaglia che canta nel corso della seconda stagione. Passando a Monica Geller, interpretata da Courteney Cox, la scelta è ricaduta su un secchio con acqua e sapone: fissata con le pulizie, per Monica spunta subito dopo una spugna che pulisce il nome del personaggio fino a farlo luccicare. Infine, arriviamo al Joey Tribbiani di Matt LeBlanc: per lui, ovviamente, ecco il cibo. La sua icona è quella di una fetta di pizza e, dopo aver cliccato sopra, spuntano altri alimenti naturalmente junk food. Insomma, è tutto pronto per i 25 anni di Friends: Ross Geller & Co. omaggiati anche dal motore di ricerca più famoso al mondo…



