Fulvio Amoruso e Federica Majorano/ I primi divorziati di questa edizione? (Matrimonio a prima vista)

Fulvio Amoruso e Federica Majorano hanno divorziato?

Fulvio Amoruso e Federica Majorano potrebbero non portare a termine insieme l’esperienza di Matrimonio a Prima Vista. La coppia è arrivata ai ferri corti in più di un’occasione e anche se ci sono stati dei leggeri miglioramenti, sembra proprio che gli scogli da superare siano ancora troppi. Alcune voci di corridoio prevedono tra l’altro che Fulvio sceglierà di non esitare ancora, ponendo a Federica un bivio da cui non potrà sottrarsi. Saranno loro i divorziati dell’edizione? Oppure resisteranno alla nuova tempesta? C’è già chi sui social è pronto a scommettere che il binomio Fulvio e Federica non sia destinato ad esistere nel futuro di entrambi. Il divorzio è dietro l’angolo e la possibilità che ciò avvenga è di sicuro molto alto. A far scattare la rabbia dello sposino però sarà un dettaglio molto importante: Federica non porta la fede al dito. Ecco perché chiederà alla compagna d’avventura di prendere una netta posizione riguardo alla loro relazione. La Majorano ha preso le distanze dalle loro nozze oppure l’assenza dell’anello è legata ad un’altra motivazione? Lo scopriremo solo nell’ultima puntata di Matrimonio a Prima Vista che andrà in onda stasera, mercoledì 25 settembre 2019, su Real Time.

Fulvio Amoruso e Federica Majorano: il loro percorso a Matrimonio a prima vista

I passi avanti perché Fulvio Amoruso e Federica Majorano possano avere un futuro insieme ci sono stati. Nella precedente puntata di Matrimonio a Prima Vista, la coppia è riuscita infatti a vivere al meglio l’avventura della convivenza e per quanto riguarda Federica è pure avvenuto un evento particolare. La ragazza infatti è riuscita a creare un contatto fisico con Fulvio, senza che il marito le chiedesse nulla. Complice la pioggia incontrata durante il loro giro al mercato, a caccia di un po’ di cibo per il pranzo. Li ritroviamo a chiedere un ombrello ad un commerciante, per poi scegliere alcune pietanze al banco di un rosticciere. Sorrisi, risate e un feeling che forse fino ad ora non avevamo mai notato. Per Fulvio la sorpresa è più che evidente: del resto lo psicologo del programma gli aveva suggerito di prestare attenzione ai piccoli cambiamenti nel loro rapporto. La salita di sicuro c’è ancora, ma Fulvio e Federica hanno fatto un passo in avanti molto importante. Eppure come sappiamo questo non basterà perché la coppia possa concludere il reality in modo positivo. Clicca qui per guardare il video di Fulvio Amoruso e Federica Majorano.

