FUNERALI GIANFRANCO D’ANGELO/ Ultimo saluto all’attore: presenti Ezio Greggio e…

I funerali dell’attore Gianfranco D’Angelo si sono tenuti oggi a Roma, presso la Chiesa degli Artisti. Tanti i volti noti del mondo dello spettacolo che hanno voluto rendere omaggio all’indimenticato comico alla Basilica di Santa Maria in Montesanto in Piazza del Popolo a Roma. Dall’amico di sempre Ezio Greggio ad un altro grande amico professionale come Pier Francesco Pingitore. Lo stesso dicasi per Stefano Masciarelli, Nadia Rinaldi, Pino Ammendola e Benedicta Boccoli.

Un dolore composto quello della moglie di Gianfranco D’Angelo, Anna Maria, e delle figlie Daniela e Simona, inevitabilmente affrante per la scomparsa dell’attore, venuto a mancare nella notte tra il 14 e il 15 agosto, all’età di 85 anni, dopo una breve malattia. Come riportato da Fanpage, accompagnata da un nipote, la moglie dell’attore si è attardata a baciare il feretro per un ultimo saluto al marito.

FUNERALI GIANFRANCO D’ANGELO ALLA CHIESA DEGLI ARTISTI

Non hanno trattenuto la commozione le figlie di Gianfranco D’Angelo, entrambe doppiatrici. Avevano lavorato insieme in numerose occasioni, tra cui la più recente nella sit-comedy a tema cucina intitolata “Locanda D’Angelo” e andata in onda su Alice Tv nella stagione 2009/2010. Nonno affezionato, l’attore ha lasciato un ricordo indelebile anche nei suoi nipoti: uno di loro è stato immortalato dai fotografi in lacrime a pochi passi dal feretro del nonno. Come dettto non hanno voluto mancare molti dei suoi colleghi e amici: tra questi Ezio Greggio, che con Gianfranco D’Angelo ha condiviso il successo di “Drive-In” e della prima conduzione di “Striscia la notizia” nel 1987-1988. Il regista Pier Francesco Pingitore ha avuto D’Angelo nel cast del Bagaglino tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80.

