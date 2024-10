Furkan Palali e Erica Martinelli si sono esibiti in una rumba durante la seconda puntata di Ballando con le stelle 2024. L’attore, diventato celebre in tutto il mondo grazie al successo della soap “Terra Amara” viene criticato tantissimo dai giudici. A cominciare da Ivan Zazzaroni: “la carne ok, il legno c’è, manca il fuoco. Devi scioglierti. Non balli, ho visto bene solo le prese, il resto non mi è piaciuto niente”. Furkan Palali, con garbo ed eleganza, replica: “sono un attore, non sono ballerino, ma con la mia maestra farò il mio meglio di settimana in settimana, grazie”. Poi è la volta di Fabio Canino che piuttosto che una prova di ballo ha pensato fosse un servizio fotografico per un fotoromanzo, ma anche in questo caso la replica dell’attore turco non è tardata ad arrivare.

Carolyn Smith cerca di mediare e invita l’attore a portare sulla pista di Ballando con le Stelle la sua arte in modo da migliorare le performance chiudendo il suo giudizio così “nessuno viene qui che è già ballerino”. A difenderlo arriva Selvaggia Lucarelli incredula nel sentire i colleghi giurati: “mi sembra tutto un pò eccessivo, avete trovato il coraggio con l’unica che non parla e non capisce”.

Furkan Palali e Erica Martinelli massacrati dalla giuria di Ballando con le Stelle 2024, Selvaggia Lucarelli li difende

Furkan Palali e Erica Martinelli sono stati bocciati dalla giuria di Ballando con le Stelle 2024 durante la seconda puntata. Unica eccezione Selvaggia Lucarelli che è rimasta stranita dal giudizio severissimo dei giudici a cui ha detto: “a me piace chi è coraggioso con i pesci grossi, coi pesci meno no!”. A metà strada, invece, il giudizio di Guillermo Mariotto: “devi lavorare ancora per il ballo, sei molto duro”. Alla fine la coppia di Furkan Palali e Erica Martinelli riceve soli 17 punti classificandosi così al 13imo ed ultimo posto della classifica.

Anche sui social in tanti hanno preso le difese dell’attore turco troppo bistrattato dalla giuria. “Posso dire che mi trovo d’accordo con Selvaggia? Ci sono anche altre persone che non ballano, ma con lui che non si sa difendere per motivi linguistici, ci sono andati giù in maniera pesante… con la Bruganelli invece sono stati molto più delicati” – fa notare un utente, mentre un fan sottolinea il suo charme – “Furkan vero Maschio Alfa!!!! merita il tesoretto….”. Non mancano però le critiche: “lei stupenda, lui un arrogante pezzo di legno” e ancora “Un pezzo di legno e pure antipatico!”. Dalla sua parte però i fan di Terra Amara: “Voto x Furkan. È solo la seconda puntata ed è già molto migliorato. Bravo” e – “Tranquillo ti sosteniamo noi fans c’è chi balla peggio ed e ancora li e tanti complimenti fatti per noi sei il vincitore”.