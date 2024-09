Ballando con le stelle 2024, chi sono Furkan Palali e Erica Martinelli

E’ tutto pronto per l’inizio di Ballando con le stelle 2024, che domani sera finalmente aprirà i battenti e si alzerà il sipario sulla nuova edizione del dancing show di Milly Carlucci, e tra i concorrenti che vedremo scendere in pista troveremo senza dubbi Furkan Palali e Erica Martinelli, un duo che catturerà l’attenzione dei telespettatori senza dubbi, a maggior ragione considerato che l’attore lanciato al successo da Terra Amara interesserà anche una buona parte di pubblico di Canale Cinque, dopo gli anni di successo con la dizi turca campione di ascolti.

Furkan Palali e Erica Martinelli saranno fin da subito una delle coppie più intriganti della trasmissione serale di Rai1, con la ballerina che rappresenterà di fatto una delle new entry di questa edizione del dancing show, che come da tradizione si rinnova nei protagonisti, non solo i partecipanti ma anche nei ballerini.

Furkan Palali e Erica Martinelli, pubblico scatenato: arrivano anche i telespettatori di Canale Cinque

La serie fenomeno degli ultimi anni, Terra Amara, ha incollato nel tempo milioni di telespettatori al piccolo schermo e per questo l’attenzione in questa nuova edizione di Ballando con le stelle 2024 sarà riversata su Furkan Palali e Erica Martinelli, con diversi fan di Canale Cinque pronti a posare l’occhio su Rai1 per gustarsi le performance di Furkan Palali sul piccolo schermo, l’attore turco alla vigilia ha suonato la carica, dicendosi pronto a lottare per la vittoria nel format condotto da Milly Carlucci.

Come riportato da Repubblica, Furkan Palali ha parlato così, spendendo dichiarazioni d’amore per il Bel Paese: “L’Italia mi piace davvero molto – aveva confessato qualche tempo fa Palali – mi trovo bene con le persone, apprezzo la vostra gentilezza, mi avete dimostrato affetto, siete calorosi” ha detto l’attore turco. Furkan Palali e Erica Martinelli saranno una delle formazioni più curiose, visto che parliamo di due novità assolute per un programma come Ballando con le stelle e questo non farà che aumentare l’attenzione intorno a loro.