Gabriel Garko è gay?/ Il mistero della fede al dito simile a quella di Gabriele Rossi (Live Non è la D’Urso)

Gabriel Garko tra i grandi protagonisti della puntata di oggi, domenica 10 novembre 2019, di Live – Non è la D’Urso, programma in onda in prima serata su Canale 5. L’attore, attualmente impegnato nelle riprese di un nuovo film, è al centro dell’attenzione: negli ultimi tempi si è parlato molto della sua vita sentimentale e della presunta relazione con Gabriele Rossi. Come riportato da Diva e Donna, sembrerebbe che l’ex concorrente del Grande Fratello indossi una fede molto simile a quella portata da Garko nelle ultime uscite pubbliche: dopo le varie segnalazioni dei fan, una parziale conferma sarebbe arrivata da un servizio fotografico che ha visto protagonista Rossi. Il settimanale ha aggiunto che l’ex gieffino avrebbe la fede al dito dal 2018 ma il particolare non è passato inosservato a nessuno. Ricordiamo che i due hanno un grande rapporto, ma Garko ha sempre precisato che esiste unicamente una profonda amicizia e nulla di più.

GABRIEL GARKO, IL MISTERO SUL RAPPORTO CON GABRIELE ROSSI

Le indiscrezioni sul matrimonio celebrato in gran segreto sono state seccamente smentite da Gabriel Garko, ma le voci non sembrano destinate a placarsi. L’attore e Gabriele Rossi continuano a uscire sempre insieme, quasi a comportarsi come amanti evidenzia Il Giornale: il dettaglio della fede al dito apre un’altra possibilità. In una recente intervista ai microfoni di Domenica In, il volto de L’onore e il rispetto ha spiegato: «Per sfatare tutto, non sono sposato. Se mi dovessi sposare a questo anello se ne aggiunge un altro. Questo non è la fede per le nozze ma una fede a cui tengo tantissimo e l’unico dito a cui entra è questo. C’è una linea sottile che ho deciso di mantenere». Qual è la verità? Non ci resta che attendere qualche tempo e scoprire chi c’è nel cuore dell’attore, che ha sposato la linea della privacy assoluta…

GABRIEL GARKO, NUOVO LIBRO IN ARRIVO

Oltre agli impegni sul set, Gabriel Garko è pronto a pubblicare un libro. L’indiscrezione è stata lanciata dal settimanale Chi: si tratta del primo scritto dell’attore, intitolato Andata e Ritorno, in cui parlerà della sua vita privata ma non solo. Le conferme sono arrivate dopo l’incontro tra l’interprete e Elisabetta Sgarbi, al timone della casa editrice La Nave di Teseo: terrà lei a battesimo il libro che Garko darà presto alle stampe e «che si preannuncia già una bomba editoriale». Chi ha evidenziato che l’attore racconterà tutta la verità sulla sua vita privata: dall’amore con Eva Grimaldi alla relazione con Adua Del Vesco, senza dimenticare il rapporto con il già citato Gabriele Rossi. Curiosità e retroscena sull’amato artista torinese, che continua ad essere al centro di tutti i settimanali di gossip…



