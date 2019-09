Gabriel Garko si è sposato?/ “Per come sono fatto farei tutto in gran segreto”

Matrimonio segreto per Gabriel Garko? L’attore sex symbol torna nel mirino del gossip dopo la pubblicazione di una foto sull’ultimo numero del settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Nella foto, infatti, si vede una fede al dito dell’attore; un particolare che non è passato affatto inosservato catalizzando nuovamente l’attenzione sulla vita sentimentale dell’attore. Garko si è davvero sposato in segreto? Nell’immagine pubblicata sull’ultimo numero di Chi si vede una fede al dito dell’attore con un breve messaggio: “Pausa sigaretta in solitaria per Gabriel Garko. Eppure l’attore torinese in questo periodo della vita non è affatto solo”. Non è una novità che Gabriel è felicemente fidanzato con una persona misteriosa. A rivelarlo alcuni mesi fa è stato proprio l’attore che al settimanale di Alfonso Signorini aveva dichiarato: “sono fidanzato da un po’ di tempo”. A distanza di pochi mesi ecco spuntare una foto con tanto di fede al dito anulare, possibile che Gabriel abbia deciso di fare il grande passo. Del resto sempre l’attore aveva precisato durante l’intervista dello scorso giugno: “per come sono fatto farei tutto in gran segreto”.

Gabriel Garko: “ho voglia di proteggere il mio privato”

Amatissimo dal pubblico femminile e non solo, Gabriel Garko non ha mai nascosto di cercare in tutti i modi di tenere ben lontani i riflettori dello spettacolo dalla sua vita privata. Tante sono state le chiacchiere che in questi anni lo hanno riguardato: a cominciare dalla presunta omosessualità dell’attore, che dal canto suo non ha mai né smentito né confermato la notizia. “Faccio fatica a parlarne e oggi più che mai, visto quanto se ne è parlato in passato, ho voglia di proteggere il mio privato e le cose belle della mia vita” aveva dichiarato al settimanale Chi di Alfonso Signorini sottolinenando, ancora una volta, il suo interesse alla privacy. Diversi i flirt attributi all’attore: da Eva Grimaldi, Serena Autieri fino ad Adua del Vesco, ma negli ultimi mesi si è tanto chiacchierato sulla sua amicizia con Gabriele Rossi, attore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Gabriel Garko su Gabriele Rossi: “è un amico speciale”

Proprio l’amicizia con Gabriele Rossi è stato più volte oggetto di gossip e di chiacchiericcio sulla vita privata di Gabriel Garko. L’attore però, durate l’ultima intervista rilasciata al settimanale Chi poco prima dell’estate, non si è tirato indietro nel parlare del rapporto con Gabriele Rossi precisando: “è un amico speciale al quale tengo molto”. Nonostante la differenza di età, ben sedici anni, l’attore ha prontamente sottolineato: “passo il tempo con chi mi fa stare bene e non credo che la differenza anagrafica possa inquinare un rapporto d’amicizia tra due persone”. Riguardo la sua presunta omosessualità, Garko ha detto: “al di là di quelle che sono le mie preferenze, la questione non è tanto se io sia gay o meno. La questione è che questo argomento sia così importante da richiedere una domanda. La verità è che chi si pone domande del genere, ha problemi ben più gravi di quelli che potrei risolvere io rispondendo”.