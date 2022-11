Gabriel Rennis/ Arriverà alla fine de Il Collegio 7?

Gabriele Rennis è uno dei protagonisti de Il Collegio 7. Il ragazzo durante l’ultima puntata ha rischiato di essere espulso. Cosa succederà ora? I giovani allievi del docu-reality di successo di Rai2 non sono molto inclini alle regole e al dovere e diversi di loro stanno rischiando di lasciare il programma molto prima del tempo. Tra questi c’è anche Gabriele che durante l’ultima puntata ad un certo punto ha perso la divisa scolastica. Un comportamento non proprio in linea con le regole del collegio tra cui ci sono il massimo rigore e controllo degli indumenti conferiti per seguire le lezioni. Non solo, il ragazzo si è presentato dinanzi ai professori senza alcuna divisa dopo averla cercata quasi ovunque.

Alla fine si è presentato in classe senza divisa, ma è stato prontamente richiamato da uno dei docenti che ha poco dopo avvisato il preside. Il dirigente scolastico ha esortato l’alunno a ritrovare quanto prima la giacca per tornare in classe a seguire le lezioni, in caso contrario sarebbe stato espulso dalla scuola.

Gabriele Rennis a rischio espulsione da Il Collegio 7: cosa è successo?

Per Gabriele Rennis l’avventura televisiva de Il Collegio 7 stava per concludersi molto tempo prima a causa della perdita della divisa scolastica. Richiamato da docenti e dirigente scolastico, il ragazzo ha rischiato di dover abbandonare il docu-reality di Rai2, ma alla fine è riuscito a recuperarla restando cosi in gioco e potendo continuare la sua esperienza formativa all’interno del programma di Rai2.

Non solo, il giovane ragazzo all’interno de Il Collegio sta vivendo un momento di complicità con la collega Elisa con cui è scattata una fortissima intesa e complicità che porta i due a stare sempre insieme. I due, infatti, passano molto tempo insieme, parlando in maniera tenera e confidandosi anche cose strettamente personali a conferma che tra di loro è scattato qualcosa di speciale. Nessuno dei due però ha voluto rispondere alle domande e curiosità dei compagni sullo stato della loro relazione. Che sia nato un amore?

