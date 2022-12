Gabriel Rennis ed Elisa Angius si sono lasciati/ “Ci sembrava giusto informarvi…”

Gabriel Rennis ed Elisa Angius, gli ex collegiali annunciano su Instagram la separazione

Gabriel Rennis ed Elisa Angius si sono lasciati. I protagonisti indiscussi dell’ultima stagione de Il Collegio, avevano avuto modo di innamorarsi proprio in occasione del programma Rai. Conclusa l’esperienza da collegiali, le cose però hanno preso una piega diversa rispetto a quanto si potesse aspettare. Nelle ultime settimane, da quanto si evince dai social, i due avrebbero vissuto una profonda crisi, culminata appunto con la scelta di concludere la relazione nata sotto i riflettori.

Gabirel Rennis ed Elisa Angius hanno deciso di comunicare la notizia ai propri fan attraverso due post separati su instagram, direttamente dai rispettivi profili. “Io e Gabriel riteniamo giusto che voi sappiate che non stiamo più insieme“. Queste le parole di Elisa, che però continua “Comunque sia andata io e lui siamo in buoni rapporti e rimarrà comunque un bel ricordo.” Dalle parole dell’ex collegiale si evince quindi che la decisione deve essere stata condivisa da entrambi in maniera serena. Simile infatti anche il messaggio di Gabriel Rennis sul proprio profilo Instagram: “Malgrado tutto resteremo comunque in buoni rapporti”. Il giovane ha anche accennato ad uno dei motivi che ha portato alla rottura: “Abbiamo deciso di non continuare la nostra relazione a causa delle troppe complicanze dovute alla distanza“.

Gabriel Rennis ed Elisa Angius annunciano su Instagram di essersi lasciati, la reazione dei fan sui social

In quanto personaggi televisivi, Gabriel Rennis ed Elisa Angius hanno scelto di condividere subito la notizia con i propri fan, dedicando all’accaduto due storie separate su Instagram. Dopo le speculazioni delle scorse settimane, circolate per l’appunto sui social, è arrivata dai diretti interessati la conferma della separazione. Come accennato anche da Gabriel Rennis, alla base della decisione ci sarebbero questioni di carattere pratico, ovvero la lontananza. Chiaramente, sui social i fan della coppia hanno letteralmente invaso di commenti i rispettivi profili.

I sostenitori di Gabriel Rennis ed Elisa Angius, conosciuti grazie a Il Collegio, si sono divisi dal punto di vista del parere una volta appurata la fine della storia. Gli spettatori si sono appassionati alla coppia proprio grazie al programma Rai, confidando in un seguito felice. L’epilogo ha quindi colto di sorpresa i sostenitori, in particolare tra i commenti molti hanno bersagliato proprio Gabriel Rennis. Secondo alcuni, sarebbe stato in realtà lui a prendere l’amara decisione, non credendo quindi alla teoria della scelta comune come scritto nelle stories. Non mancano però i commenti di chi ancora spera che le cose possano cambiare, auspicando che si tratti unicamente di una crisi passeggera.











