GABRIELA E GIUSEPPE STANNO ANCORA INSIEME DOPO TEMPTATION ISLAND 2023/ Lui: “Tra due anni voglio sposarla”

Gabriela e Giuseppe stanno ancora insieme un mese dopo Temptation Island 2023. La coppia racconta come stanno andando le cose dopo l’uscita insieme dal programma. “Io sono più tranquilla ora. – ammette subito Gabriela – Lui è più dolce, mi ha dato più libertà e sono sicura di me stessa. Gli sto dando la possibilità di dimostrarmi che può cambiare. Io, grazie a Temptation, ho capito di avere un valore da sola, lui deve essere un valore aggiunto a me stessa.”

Poi è Giuseppe a dire la sua: “Io ho avuto la paura di perderla, la amo. Oggi inizia a fidarsi di me, anche io sto cercando di redimermi. Fra due anni voglio creare un futuro con lei e fare una famiglia.” Giuseppe dunque conferma il desiderio di sposare Gabriela tra due anni. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Gabriela e Giuseppe, la coppia social di Temptation Island 2023

Gabriela e Giuseppe stanno ancora insieme dopo il falò di confronto di Temptation Island 2023? La coppia è stata una delle più amate sui social, ma anche una delle più criticate. Da un lato American Boy, soprannominato anche “Bastardo” per la canzone di Anna Tatangelo diventata la colonna sonora della loro storia d’amore, e dall’altro Gabriela che in tanti hanno paragonato a Lady Tata. A parte i soprannomi, i due hanno sicuramente attirato l’attenzione durante la loro permanenza nel reality show dei sentimenti di successo condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Lei si è avvicinata al singole Foud con cui c’è stato anche un bacio, mentre lui “traditore seriale” non ha disdegnato le attenzioni della single Roberta sottolineando in diverse occasioni “se non ci fossero le telecamere”.

Durante il primo falò di confronto, Gabriela ha tenuto il punto uscendo dal programma senza Giuseppe. “Mi hai preso per il cu** per sette anni. Ora sono stata io a fare quello che sentivo” – ha detto Gabriela confermando di aver baciato di Foud, ma ammettendo poco dopo di essere ancora innamorata del fidanzato.

Gabriela e Giuseppe, prosegue la storia d’amore dopo Temptation Island 2023?

Gabriela e Giuseppe di Temptation Island 2023 stanno ancora insieme? La risposta è arrivata durante il secondo falò di confronto che ha visto i due riappacificarsi, nonostante i dubbi e le insicurezze di lei. “Tu mi hai messo le corna e io mi sono svegliata. Certo che l’ho fatto, non posso dire che non è vero” – ha detto Gabriela confermando anche il bacio con il single Foud. Poco dopo però l’amara confessione: “Io la amo ancora. Ma non posso perdonare questa cosa. Lo ha fatto in tv, l’ha vista tutta l’Italia. Ho capito anche che avere una relazione troppo chiusa non mi fa stare bene. Mi aspettavo un’altra persona, non riesco a passarci sopra”. Anche Giuseppe, lontano dalla sua Gabriela, ha confermato il suo amore chiedendo scusa e promettendo di essere pronto a cambiare.

“Non l’ho mai visto così, mai. Mi è sembrato sincero. Mi fa piacere, però comunque rimango in punta di piedi. Mi deve dimostrare, piano piano da stasera. All’inizio non mi mancava proprio. Da quando ho iniziato a vedere i video stavo malissimo. Ho avuto paura, ho iniziato a pensare che gli piacesse quell’altra persona. Devo ricominciare da zero. Non è abitudine, è amore. Ci metto una pietra sopra e vado avanti” – le parole di Gabriela nel secondo falò di confronto. Intanto poco dopo la messa in onda sui social la single Roberta ha pubblicato un TikTok in codice: “fai la brava amo perché inizio a stancarmi e parlo io, ti faccio venire le crisi nervose, ti mando un paio di screen e piangi per giorni”. Cosa è successo tra i due? Sono ancora una coppia oppure no?

