Gabriele Cirilli: “Gigi Proietti mi disse di fare il tenore”/ “Ma cantare costava…”

Gabriele Cirilli è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone e andata in onda nel pomeriggio di mercoledì 7 dicembre 2022. L’attore comico ha reso noto che, quando sostenne il primo provino con Carlo Conti, fu bocciato. Il conduttore toscano faceva all’epoca il programma “Su le mani” e Cirilli ha confessato: “Ero fissato e facevo ‘We are the champions’ in abruzzese, con un personaggio di nome Federico Mercurio. Conti non mi prese e fece bene, in quanto avevo soltanto questa gag connessa a Federico Mercurio, mentre lui cercava una serialità. Mi chiamò però per ‘Sanremo Estate’, nel 2001”.

Dopodiché, Gabriele Cirilli ha riferito che sua nonna era un soprano e fu lei che lo fece appassionare all’opera lirica: “Io sono innamorata della ‘Tosca’ e sono un tenorino. Anche Gigi Proietti mi diceva che quella del canto era la mia strada, ma le lezioni costavano tanto e ho ripiegato sull’attore, che richiedeva meno investimenti”.

GABRIELE CIRILLI: “IO E FRANCESCO PAOLANTONI? SIAMO UNA BELLA COPPIA, COME TOTÒ E PEPPINO”

Nel corso della sua carriera, complice anche la recente esperienza congiunta a “Tale e Quale Show”, Gabriele Cirilli ha stretto un legame d’amicizia con Francesco Paolantoni: “Si è creata una bella coppia con lui, siamo come Totò e Peppino. Ci vogliamo talmente tanto bene che io gli chiedo sempre di fidarsi di me”. In collegamento audiovisivo, il comico napoletano è intervenuto dicendo: “Festeggeremo insieme il Capodanno con Amadeus e poi abbiamo da fare Tali e Quali. Sono contentissimo di lavorare con te. Faremo ancora tante altre cose! Un difetto di Gabriele? Canta continuamente!”.

Gabriele Cirilli, dal canto suo, ha definito Paolantoni "una bella persona, un grande professionista, uno stacanovista. Quando faceva televisione prima di me, io ero un suo fan ed è un onore oggi lavorare con lui".











