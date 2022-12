Gabriele Cirilli, Natale e Quale Show/ Duetto a sorpresa con Francesco Paolantoni?

Gabriele Cirilli a Tale e Quale Show: un’avventura divertente ma…

Tra i concorrenti della dodicesima edizione di “Tale e Quale Show”, anche Gabriele Cirilli, che ha partecipato in coppia con Francesco Paolantoni. I due, al termine del programma, sono arrivati penultimi, davanti solamente a Valeria Marini. Le loro esibizioni hanno infatti divertito il pubblico e gli stessi giudici, che però hanno spesso stroncato le loro prestazioni, criticando la tenuta canora e non solamente. Il duo ha messo in scena grandi coppie come Elettra Lamborghini e Rocco Hunt, Loretta e Daniela Goggi e soprattutto Amedeo Minghi e Mietta.

GABRIELE CIRILLI/ Depressione e la moglie Maria De Luca: "Forse non la merito..."

Proprio l’esibizione di Amedeo Minghi e Mietta ha inquietato particolarmente la giuria. Loretta Goggi è rimasta senza parole: “Non saprei cosa dire…”. Giorgio Panariello ha scherzato affermato: “Avete fatto Paola e Chiara invecchiate. Pensavo di aver visto tutto e invece…”. Cristiano Malgioglio si è detto “turbato. Per questo spettacolo siete straordinari”. I due, dunque, hanno saputo come far divertire il pubblico ma la loro avventura non è andata benissimo.

Gabriele Cirilli: "Gigi Proietti mi disse di fare il tenore"/ "Ma cantare costava..."

Gabriele Cirilli: “Ci siamo divertiti da pazzi”

Nonostante la loro avventura all’interno del programma “Tale e Quale Show” non sia andata benissimo in termini di giudizi e risultati, Gabriele Cirilli, in coppia con Francesco Paolantoni, si è divertito moltissimo: “Con Paolantoni succede di tutto, sono suo fan. Poi durante Nudi per la vita è nato questo sodalizio. Carlo Conti ci ha fatto la proposta ed è nata questa coppia. Ci siamo divertiti come pazzi. Volevamo vincere, ma è nata questa coppia e chissà in futuro potremo fare qualcosa. Non voglio dire niente. Comunque, ho visto Carlo Conti divertirsi, ride con noi. Se si potesse vedere quello che succede dietro le quinte…”.

Gabriele Cirilli "Francesco Paolantoni? Nato un sodalizio"/ "In arrivo una sorpresa…"

Il punto di forza di Gabriele Cirilli è stato senza pubblico la simpatia. A livello di prestazioni canore e somiglianza ai personaggi, invece, non ha affatto convinto la giuria, che si è molto divertita ma ha giudicato sempre in maniera negativa le loro prestazioni.

Gabriele Cirilli e l’amore per la moglie Maria

Nella vita privata, Gabriele Cirilli ha un legame profondo con la moglie Maria: “Per me lei è tutto, non sto scherzando. Forse neanche la merito. Stare vicino a uno come me non è facile. In gioventù avevamo una macchina sola, che era quella che il padre, farmacista, le aveva dato. Io lavoravo come attore, lei in farmacia: ci incontravamo solo sul pianerottolo. A un certo punto, lei ha lasciato il mondo della farmacia per salvare il nostro rapporto. Suo padre Mimmo era veramente sconcertato, deluso e arrabbiato, ma quando vide i primi risultati del mio lavoro divenne un mio fan”.

I due, che hanno un figlio di nome Mattia, si conoscono dai tempi del liceo: “La prima volta che l’ho vista aveva i jeans, le Clark, una camicetta con il maglioncino blu sopra, i capelli legati e un viso stupendo, senza un filo di trucco. Mi innamorai subito. Sono passati 32 anni da quel giorno. Eppure l’immagine di lei, splendida nella sua semplicità, ce l’ho ancora impressa nella memoria”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA