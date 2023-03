Gabriele e Giacomo, figli Ezio Greggio/ Sui social impazzano le foto coi “ragazzi”

Chi sono Gabriele e Giacomo, i figli di Ezio Greggio

Gabriele e Giacomo sono i figli di Ezio Greggio nati dal matrimonio con la ex moglie, la spagnola Isabel Bengochea, a cui è stato legato per 20 anni. Un grande amore per il conduttore e attore che è legatissimo ai suoi “ragazzi” come ama chiamarli e di cui parla spesso sui social. Proprio sui profili social, infatti, Greggio condivide tantissime foto in compagnia dei suoi amatissimi figli; momenti di vita privata che il conduttore vuole condividere con il suo pubblico. I più attenti hanno notato una certa somiglianza tra i figli che hanno deciso di intraprendere una strada lavorativa ben diversa da quella del papà.

In realtà tra i due Gabriele ha una passione per la recitazione, ma è anche un grandissimo appassionato di pugilato, moda e animali. Di Giacomo, invece, non si hanno tantissime informazioni ad eccezione del suo lavoro: ricopre il ruolo di Direttore Associato Vendite a Londra. Non solo, Giacomo nel 2013 ha co-fondato EcoSweep.

Gabriele e Giacomo Greggio, il rapporto con il padre Ezio Greggio

Ezio Greggio è legatissimo ai figli Gabriele e Giacomo Greggio nati dal matrimonio con la ex moglie Isabel Bengochea. 20 anni d’amore, ma poi qualcosa si è rotto portandoli alla separazione, anche se i rapporti tra i due sono molto sereni. I figli sono spesso protagonisti di foto e selfie pubblicati dal conduttore di “Striscia La Notizia” sui social. Tra i due Gabriele ha deciso di inseguire le orme del padre: si è trasferito a Londra dove lavora come attore. Proprio papà Ezio sui social ha condiviso una foto in compagnia del figlio Gabriele scrivendo: “a breve lo vedrete in una grossa produzione, ma posso dire già che è molto bravo”.

Giacomo, invece, è più timido e riservato ed è scrittore. Che dire: due figli che rendono molto orgoglioso il padre!











