Gabriele Lazzaro, ex di ‘Vivere’: stoccata a Sara Ricci al Grande Fratello 2023/ “Che delusione!”

Grande Fratello 2023, Gabriele Lazzaro si schiera con Beatrice Luzzi

Le dinamiche del Grande Fratello 2023 spesso e volentieri chiamano all’appello anche personalità esterne alla Casa più spiata d’Italia. Pareri contrariati, di supporto e tanto altro emergono quasi quotidianamente e uno degli ultimi ad aver offerto il suo punto di vista è Gabriele Lazzaro attore ed ex volto della soap opera ‘Vivere’.

Gabriele Lazzaro ha condiviso il set sia con Beatrice Luzzi e Sara Ricci; a tal proposito – come riporta Biccy – ha deciso di offrire il suo punto di vista sulle recenti querelle con le due colleghe protagoniste. In primis, l’attore si è schierato con l’interprete di Eva Bonelli in ‘Vivere’: Lei non ha mai peccato di divismo, lasciare il set fu una sua scelta: era stanca di camminare per strada e sentirsi rivolgere critiche da chi scambiava la persona con il personaggio che interpretava”. Queste le parole di Gabriele Lazzaro – riportate dal portale – rilasciate in un’intervista per Fanpage.

Gabriele Lazzaro, ex attore di ‘Vivere’: “Sara Ricci? L’atteggiamento da snob non paga…”

“… Era una donna bellissima, con un personaggio esploso a quel livello e decise di rinunciare a tanti soldi, facendo una scelta molto coraggiosa; questo ti fa capire com’è davvero Beatrice”. Le dichiarazioni fatte a Fanpage su Beatrice Luzzi da parte del suo ex collega Gabriele Lazzaro mettono in evidenza un parere decisamente positivo. Diverso è invece il punto di vista quando il ‘focus’ si sposta su Sara Ricci, anche lei conosciuta sul set di ‘Vivere’.

“Credo sia caduta nel clichè del divismo che ha subito in quegli anni. Avevo grandi aspettative rispetto al suo ingresso al Grande Fratello 2023… Ma il suo atteggiamento mi ha fortemente deluso”. Questo il parere di Gabriele Lazzaro rispetto al percorso di Sara Ricci nel programma. L’attore – stando a quanto raccontato a Fanpage – non ha gradito le affermazioni fatte di recente dall’attrice: “Se hai scelto il GF invece che la tournée vuol dire che ti è convenuto…”

Gabriele Lazzaro e il retroscena sull’intervista a Sara Ricci: “Non è stata collaborativa…”

Proseguendo nell’intervista rilasciata a Fanpage – riportata da Biccy – Gabriele Lazzaro ha citato un particolare retroscena su Sara Ricci, arrivando poi a motivare i suoi recenti ‘attacchi’ sui social nei confronti dell’ex collega. “Una volta le ho chiesto un’intervista e non è stata molto collaborativa… Con quelle story volevo solo dire che l’aria di superiorità che sta palesando nella Casa mi ha riportato a quel tipo di atteggiamenti arroganti e snob respirati sul set di ‘Vivere’”. L’attore ha poi chiosato: “Non so se stia recitando un personaggio ma se così fosse, ha imboccato la strada sbagliata. Assumere un atteggiamento così snob non paga”.

