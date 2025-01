Gabriele Paolucci è tra i protagonisti indiscussi di Io Canto Senior 2025, lo show fatto di musica ed emozioni da vivere con tutta la famiglia presentato in prima serata da Gerry Scotti su Canale 5. Sin dalla prima puntata Gabriele Paolucci ha attirato l’attenzione di quasi tutti i giudici e coach che hanno apprezzato il suo talento canoro. Durante la seconda puntata, Gabriele si è dovuto confrontare con un mito assoluto della musica italiana: Riccardo Cocciante. Il brano scelto è stato “Era già tutto previsto”, colonna sonora del film “Parthenope” di Paolo Sorrentino che ha interpretato benissimo emozionando davvero tutti.

Anche il voto della giuria ha confermato la bravura del concorrente che ha totalizzato 39 punti. Fabio Rovazzi si è così espresso: “devo dire che dopo questa esibizione ti ho notato. La scorsa puntata ti avevo notato meno, ma dopo questa ti trovo molto interessante. Hai cantato da Dio, bravissimo e non vedo l’ora di vedere altre cose da parte tua e abbiamo deciso di darti un 19”. Poi è stata la volta di Iva Zanicchi e Orietta Berti che hanno precisato: “sei un cantante professionista. Tanti cantanti magari cantassero come te, intonato e bravissimo. E’ una considerazione che abbiamo fatto. L’hai cantata benissimo, intontissimo e ci siamo anche emozionati alla fine. Allora noi ti abbiamo dato un 20”.

Gabriele Paolucci sarà il vincitore di Io Canto Senior 2025?

Ma non finisce qui, visto che Gabriele Paolucci a Io Canto Senior 2025 è tornato ancora una volta sul palcoscenico per cantare “Questione di feeling” in duetto con Anna Tatangelo. Un duetto impeccabile, senza alcuna bavatura che è stato accolto da una standing ovation del pubblico in studio. Oltre ai complimenti della giuria sono arrivati anche quelli di Gerry Scotti: “se non lo avessero già fatto potevate inciderla voi due”. Anche la coach Anna Tatangelo si è complimentata: “è stato bravissimo, senza provare nulla”.

Che dire: Gabriele è tra i concorrenti più apprezzati di questa nuova edizione di Io Canto Senior, il talent show che celebre voci over 45 in una gara avvincente che però decreterà una solo vincitore a cui spetterà il montepremi finale di 30mila euro. Chissà che non possa essere proprio Gabriele a trionfare!