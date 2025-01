Pagelle Io Canto Senior 2025, i top e i flop della seconda puntata: vince Alessandro Rea

È stata una serata ricca di canzoni che hanno fatto la storia della musica, e grazie alle quali alcuni dei concorrenti in gara hanno potuto mostrare tutte le loro abilità e la potenza vocale a propria disposizione. È il caso di Alessandro Rea, partito fortissimo con Unchained Melody. La bellissima colonna sonora di Ghost porta il concorrente ad ottenere la prima standing ovation della serata. Sicuramente il migliore della serata. VOTO 8.5 Angelo Aliano è invece la quota rock di questa edizione di Io Canto Senior ma riesce a coinvolgere il pubblico più con le sue performance che con la voce in questa seconda puntata. E infatti, la classifica non lo premia. VOTO 6

Divertente ed energico è stato Giorgio Primicerio, concorrente che ha anche commosso il pubblico con la sua storia privata. Il 67enne piace alla giuria e anche al pubblico. VOTO 7.5 Gabriele Paolucci, nel corso della seconda puntata, è riuscito a mostrare a tutti la sua voce intensa e drammatica, complice anche un’esibizione su un brano di Riccardo Cocciante. Bravo ed emozionante. VOTO 8.

Saba De Rossi si riconferma tra i migliori, Alberico Lombardi non convince

La seconda manche ci regala performance più dinamiche, a partire da Emiliano Curioni, che nella seconda puntata di Io Canto Senior mostra una parte di se più energica, inedita con Don’t let me be misunderstood. Pubblico e giuria ne rimangono colpiti. VOTO 8. Saba De Rossi non è all’altezza della prima puntata ma riesce, comunque, a portare sul palco una buona performance, tanto da aggiudicarsi il secondo posto. VOTO 7.

Seppur non precisissima, la performance di Massimo Gentili sulle note di Nessun Dorma è tra le più emozionanti, tanto che lui stesso, alla fine dell’esibizione, non trattiene la commozione. Voto 7,5. Non va benissimo, invece, la serata di Alberico Lombardi: le esibizioni non convincono né giuria, né pubblico e infatti, insieme a Silvia Siragusa, è l’eliminato della puntata.

