Gabriele Paolucci è tra i concorrenti della nuova edizione di “Io Canto Senior“, lo show fatto di musica ed emozioni da vivere con tutta la famiglia condotto da Gerry Scotti. Il talent show anche quest’anno è pronto a celebrare il grande talento over 45 con dodici nuovi protagonisti che si sfideranno, puntata dopo puntata, per conquistare la finale e il montepremi di 30 mila euro. Tra i protagonisti della nuova stagione c’è anche Gabriele Paolucci, 44 anni, manutentore antincendio che ha conquistato sin da subito i giurati Iva Zanicchi, Fabio Rovazzi, Orietta Berti e Claudio Amendola. La sua prima performance live è stato un tripudio: sulle note di “Bella senz’anima” di Riccardo Cocciante, il talento over 45 ha emozionato pubblico e giuria.

Anche i capitani di Io Canto Senior Cristina Scuccia, Benedetta Caretta, Mietta, Fausto Leali, Lola Ponce e Anna Tatangelo sono rimasti senza parole. La conferma è arrivata anche dal pubblico che ha votato Gabriele che è stato qualificato alla seconda puntata di venerdì 17 gennaio 2025.

Chi è Gabriele Paolucci di Io Canto Senior 2025

Ma chi è Gabriele Paolucci di Io Canto Senior 2025? Sono davvero pochissime le informazioni sul 44 enne di professione manutentore antincendio che ha stregato il pubblico del programma televisivo dedicato a talenti over 45. Quello che possiamo dirvi è che Gabriele è stato tra i protagonisti indiscussi della prima puntata, visto che la sua performance live è stata una delle più acclamate ed applaudite con tanto coinvolgimento da parte della giuria, dei capitani, ma anche del pubblico in studio. Tra i tanti le telecamere hanno ripreso la moglie e la figlia visibilmente emozionate, fino alle lacrime, nell’ascoltarlo cantare dal vivo.

La sua reinterpretazione di “Bella senz’anima” di Riccardo Cocciante è stato un vero colpo al cuore e c’è già chi parla di vincitore annunciato. Sarà davvero così? Per scoprirlo non resta che seguire la prossima puntata di Io Canto Senior!