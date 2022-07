Gabriella Labate, moglie Raf/ Lei: “All’inizio mi stava antipatico, poi…”

Gabriella Labate e il primo incontro con Raf

Gabriella Labate è la moglie di Raf, il cantautore ospite della seconda puntata di Tim Summer Hits, l’evento musicale targato Rai trasmesso in prima serata su Rai2. Il cantautore di tantissimi successi, da ‘Self Control’ a “Infinito’, è tornato con il nuovo singolo “Cherie” dopo sette lunghi anni di silenzio. Un brano che lo stesso Raf ha raccontato così: “ci troviamo a dover affrontare drammi e calamità epocali come il cambiamento del clima, l’inquinamento ambientale, guerre, disinformazione, fake news, carestie, pandemie, con la netta sensazione che il mondo non sia pronto e che non ci siano strumenti risolutivi. Intanto è arrivata l’estate con la sua leggerezza e quei momenti di sana evasione, si balla almeno per una notte intera senza pensare al domani”.

Accanto a lui c’è sempre Gabriella, la ex ballerina e showgirl a cui è legato da più di 25 anni. Un amore nato quasi per caso durante un programma televisivo come ha raccontato la ex conduttrice di ‘Scherzi a parte’: “ci siamo incontrati in una trasmissione, lui cantava, io ballavo. È stato un incontro vero, fatto di sguardi”.

Gabriella Labate e Raf: il matrimonio e due figli

L’incontro tra Gabriella Labate e Raf ha cambiato le vite di entrambi, anche se la showgirl all’inizio non è rimasta particolarmente colpita dal cantante. “All’inizio a me stava antipatico perché mi sembrava un altro tipo di persona, poi ho capito com’era davvero. Comunque a quella cena non ci sono andata, ho lavorato fino a tardi e all’epoca non c’era modo di avvisarlo. Quando sono arrivata al ristorante, che stava per chiudere, lui non c’era ma uno dei camerieri mi ha consegnato una sua lettera” – ha rivelato la showgirl dalle pagine di Vanity Fair. Poi qualcosa è cambiato visto che i due si sono innamorati e hanno deciso di sposarsi.

Oggi sono innamorati più che mai e dal loro matrimonio sono nati due figli: Samuele e Bianca. Mai un litigio o una crisi come ha confessato la ballerina e conduttrice: “non ci siamo mai chiesti il segreto del nostro amore. Noi, un’ora e per sempre. Vivere quotidianamente ogni cosa. Sentire di avere il piacere di stare insieme ancora per molto”.











