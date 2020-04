GABRIELLA PERINO, COMPAGNA DI GERRY SCOTTI/ “Lei è il mio punto fermo”

Si chiama Gabriella Perino, è un volto non noto al piccolo schermo ed è la compagna di uno dei protagonisti più amati della tv, Gerry Scotti. Il loro amore, stando a quello che ha sempre dichiarato il conduttore, ha avuto inizio circa 14 anni fa, ma in realtà i due si conoscevano già da diverso tempo. A favorire la loro unione, un passato comune di separazione, oltre all’amicizia che legava loro figli, allora solo bambini: “Ci conoscevamo anche prima ma ci siamo rincontrati”, ha ammesso Gerry Scotti intervistato da Giuseppe Candela per il Fatto quotidiano. “Galeotta è stata la scuola dei nostri figli. Con tutte le variabili che ha avuto la mia vita – ha aggiunto il popolare conduttore Mediaset – Gabriella è il mio punto fermo”. Tuttavia, il matrimonio può attendere, come ha spiegato il conduttore qualche tempo fa: “Voglio ponderare bene l’idea del matrimonio in chiesa – ha detto Gerry Scotti in passato – soprattutto per rispetto ai figli delle nostre unioni precedenti, che vanno tutelati e protetti”.

“GABRIELLA PERINO MI RIMPROVERA QUANDO GUARDO TROPPO SPORT IN TV”

La vita quotidiana di Gerry Scotti e Gabriella Perino scorre come quella di una coppia qualsiasi. L’esposizione mediatica del conduttore, impegnato ogni giorno per diverse ore per dedicarsi alla sua attività in tv, non ha mai influenzato la loro unione né quella routine che rende entrambi così sereni. “Quando lavoro ci vediamo meno, ma di solito alle otto di sera sono a casa. Come tutti i mariti”, ha detto Gerry Scotti in un’intervista concessa al settimanale Oggi. “Mi rimprovera quando guardo troppo sport in tv. A volte – ha aggiunto il conduttore – mi trova anche pedante e brontolone. In effetti, sono un po’ ingombrante”. In quell’occasione, Gerry Scotti ha confermato la loro intenzione di non convolare, almeno per il momento, a giuste nozze: “Il matrimonio? Non ce lo chiediamo – ha detto – Per ora stiamo bene così”.

GERRY SCOTTI: “IO E GABRIELLA PERINO SIAMO ANDATI A VIVERE INSIEME QUANDO…”

Nell’intervista concessa al Fatto Quotidiano, Gerry Scotti ha svelato che la sua compagna, Gabriella Perino, ha un appuntamento televisivo quotidiano che non perde mai, quello con la Signora in Giallo: “Lei le guarda, mangiamo insieme e quindi tocca anche a me – ha spiegato il noto conduttore a Giuseppe Candela – So benissimo chi è l’assassino – ha aggiunto – so anche quando andrà in onda la pubblicità”. Una routine fatta di piccole cose, quella che lega Gerry Scotti Gabriella Perino, che va avanti dal 2010, anno in cui hanno deciso, nel pieno rispetto dei loro figli, (lei è madre di due ragazzi nati da una precedente matrimonio, ndr), di andare a convivere “siamo andati a vivere insieme […] quando i nostri figli maggiori, Edoardo e Beatrice, hanno compiuto 18 anni. Quando è successo, i figli ci hanno detto: ‘Che cosa aspettavate?”, ma in cuor suo credo che Edoardo abbia apprezzato”.



