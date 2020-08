Gabry Ponte/ Discoteche chiuse “Ce lo meritiamo! Avete fatto i c*ioni”

Quinta e ultima puntata stagionale questa sera con Radionorba Vodafone Battiti Live, l’oramai ricorrente appuntamento estivo con la musica e che andrà in onda su Italia 1 (ma disponibile anche on-demand su Mediaset Play): e nel ricco parterre di ospiti di questa edizione che ha avuto come ‘scenografia’ il Castello Aragonese di Otranto e una serie di tappe itineranti per la Puglia c’è anche Gabry Ponte, il 47enne disc jockey e produttore discografico che a cavallo tra gli Anni Novanta e Duemila ha firmato alcuni delle hit dance di maggior successo, senza ovviamente dimenticare la sua ‘militanza’ nel trio degli Eiffel 65 con cui ha venduto milioni di dischi in giro per il mondo e travalicando pure i confini nazionali. Gabriele Ponte, peraltro, è un habituè della kermesse musicale pugliese avendovi già preso parte durante l’edizione dello scorso anno in quel di Gallipoli e quindi è probabile che sfrutterà l’occasione per presentare il suo ultimo progetto discografico che ha visto la luce solo pochi giorni fa.

GABRY PONTE SI SFOGA DOPO LA CHIUSURA DELLE DISCOTECHE, “CE LO MERITIAMO”

Infatti, ricordando alla sua nutrita fanbase che nonostante “clubs are closed, music is on” (ovvero le discoteche sono chiuse ma la musica non si ferma mai, NdR), Gabry Ponte attraverso le proprie pagine social sta pubblicizzando il suo ultimo progetto, intitolato emblematicamente “Dejà Vu” e che l’ha visto collaborare a quattro mani con Proyecto Fenomeno: un modo per il dj piemontese di fare musica e stare vicino ai propri fan dato che per colpa di quelli che lui definisce “cog***ni” non è più possibile. In riferimento infatti alla chiusura delle discoteche, il produttore e conduttore radiofonico aveva postato un breve messaggio sul suo profilo Instagram, attaccando coloro che non avevano rispettato le norme di distanziamento sociale o indossato la mascherina e causando così la chiusura dei locali notturni. “Avete fatto i cogl***i e questo è il risultato! Giusto così, ce lo meritiamo! Usare il buon senso era troppo difficile, eh?” ha scritto, raccogliendo il pieno appoggio dei suoi fan ma pure qualche critica da parte di chi lo invita a occuparsi solo della sua musica.

