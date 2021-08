Gaetano Curreri dopo infarto: “Figlio di pu* sconfitto”/ Leader Stadio “Vi ringrazio”

Gaetano Curreri, storico cantante degli Stadio, sta meglio ed è riuscito a rialzare la testa dopo il terribile infarto che lo aveva colpito venerdì sera in occasione di un concerto avvenuto a San Benedetto del Tronto, nelle Marche. A comunicarlo è stato lo stesso leader dello band italiana, che attraverso la propria pagina Instagram ha pubblicato uno scatto di se con tanto di pollice su, e con la didascalia: “Anche questo grande figlio di put*ana l’abbiamo sconfitto!”.

Luca Argentero/ Doc Nelle Tue Mani alla conquista della Spagna

Quindi Gaetano Curreri si è rivolto a tutti coloro che gli sono stati vicini in questi sette giorni terribili: “Difficile trovare parole per descrivere quanto vi sono grato per tutto l’affetto ricevuto. Un ringraziamento particolare lo dedico a una vera generazione di fenomeni che mi ha tempestivamente soccorso sul palco, all’UTiC e al centro di emodinamica dell’ospedale Mazzoni di Ascoli. Un ultimo ringraziamento va ai miei compagni di una vita Roberto e Andrea e alla mia manager Laura, ancora qui a pochi km da me, mi sono sempre rimasti vicino”. Quindi conclude: “Fra pochi giorni mi dimetteranno, ci sentiamo presto. Vi voglio bene”.

Heather Parisi "No vax non possono insegnare? Discriminatorio"/ "Basta odio e bugie!"

GAETANO SCURRERI RIPRESOSI DOPO L’INFARTO: IL COMMENTO DEGLI STADIO

Numerosi i commenti sotto al post social, a cominciare da quello di Emma Marrone, che ha postato dei cuoricini, quindi Lorenzo Rossi, il figlio di Vasco, ma anche Fabrizio Moro e molti altri ancora. “L’abbiamo sentito via telefono – ha aggiunto la band via Facebook – e ringrazia tutti per l’affetto e le belle parole spese per lui. Ci uniamo anche noi ai suoi ringraziamenti che condividiamo pienamente, in queste ore difficili il vostro supporto ci ha aiutato tanto, vi teniamo aggiornati”.

Gaetano Curreri, 69 anni, non è purtroppo la prima volta che si sente male durante un’esibizione, visto che già l’1 marzo del 2003, durante uno show ad Acireale, venne colpito da un ictus: in quell’occasione venne soccorso celermente da un medico presente fra gli spettatori, e poi ricoverato all’ospedale Garibaldi di Catania, prima del recupero totale.

Ermal Meta/ “Normalità è diventata qualcosa di straordinario, non ce la faccio più..”

© RIPRODUZIONE RISERVATA