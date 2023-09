Gaffe di Alfonso Signorini al Grande Fratello 2023/ Dimentica Ciro e lo presenta come una sorpresa

Durante la seconda diretta del Grande Fratello 2023, il conduttore Alfonso Signorini si è reso protagonista di una particolare gaffe. Non si tratta, certamente, dell’unica della serata, ma questa volta ha riguardato l’inquilino Ciro. Durante la serata, infatti, il conduttore ha accolto gli ultimi sei concorrenti, presentati man mano agli inquilini che già si trovavano all’interno. Così, dopo averli presentati tutti e 6, ha chiesto di staccare il collegamento con la casa del Grande Fratello 2023, raccontando alla telecamera in studio il suo “segreto”, ovvero l’ultimo (vero) concorrente nascosto nel tugurio, appunto Ciro.

La gaffe di Alfonso Signorini al Grande Fratello 2023

“Naturalmente”, spiega Signorini alla telecamera nello studio del Grande Fratello 2023 rivelando il suo segreto, “non ho detto loro, perché dovrebbe essere una sorpresa, che nascosto nel tugurio c’è l’ultimo concorrente, che è Ciro Petrone, che voi”, dice rivolto agli spettatori, “avete già conosciuto”. A quel punto il collegamento è passato al tugurio, dove il conduttore ha chiesto di rivolgere la parola ai due concorrenti “nascosti”, scherzando con loro e dandogli, infine, il via libera per tornare nella casa assieme agli altri inquilini.

Qui, però, è accaduta la gaffe di Alfonso Signorini durante la seconda diretta del Grande Fratello 2023. Infatti, una volta entrato in casa sembrava che gli altri inquilini conoscessero già Ciro. Arnold, infatti, dopo la presentazione con il nuovo concorrente gli chiede “ma allora, l’abbiamo festeggiato questo scudetto?” alludendo al video di presentazione di Ciro, in cui racconta che il Napoli è il suo grande amore. “Hai visto il video?”, chiede Ciro, ricevendo una risposta affermativa da Arnold. A quel punto la diretta torna nello studio del Grande Fratello 2023, dove Alfonso Signorini racconta che “ho fatto una gaffe, mi hanno detto che gli inquilini sapevano già della presenza di Ciro, perché avevano visto la clip, ma io non me lo ricordavo più”.

