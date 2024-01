Gaffe di Iva Zanicchi a Domenica In: “Rifaccio la canzone”/ Mara Venier interviene: “Che è successo?!”

Gaffe di Iva Zanicchi a Domenica In: “Sbagliato attacco, la rifaccio!”

Quando si parla di Iva Zanicchi le gaffe, le battute e le frecciatine ironiche non mancano mai. La cantante e conduttrice ospite oggi a Domenica In, 28 gennaio 2024, ha concesso una lunga intervista a Mara Venier sbilanciandosi sulla sua vita privata e professionale ed alla fine ha anche intonato i suoi cavalli di battaglia, le canzoni che le sono valse il soprannome di ‘Aquila di Ligonchio’ come Zingara e Testarda Io. E proprio intonando quest’ultima canzone Iva Zanicchi ha commesso una gaffe.

Iva Zanicchi ha sbagliato la sua canzone a Domenica In, la cantante dopo aver intonato Testarda Io ha fatto confusione sul finale ed ovviamente ha trasformato la gaffe in uno show: “No, non dovevamo finire qua, aspetta la rifaccio e il finale per lei (rivolgendosi a Mara Venier, ndr)”. Insomma, quando si tratta dell’ex concorrente di Ballando con le stelle 2022 il caos e la caciara è dietro l’angolo. Subito dopo la cantante ha terminato il suo brano con il giusto finale.

Dopo la gaffe di Iva Zanicchi, Mara Venier è intervenuta per chiedere cosa fosse successo, prima che la cantante risolvesse il piccolo imprevisto. Tutta l’intervista della cantante a Domenica In, però, è stata segnata dagli aneddoti divertenti sulla sua vita privata e sulla sua vita professionale. Ha ripercorso la sua infanzia con le sorelle maggiori ed il fratellino scomparso di recente per le complicazioni del Covid, i suoi esordi ed la sua prima vittoria al Festival di Sanremo 1967 segnata dalla morte di Luigi Tenco, su cui ha svelato un retroscena.

Ed infine Iva Zanicchi a Domenica In ha spiazzato Mara Venier rivelando: “Ormai dopo Ballando con le stelle la gente mi ferma per le strade non mi chiede più di cantare le mie canzoni, di cantare Zingara ma di raccontargli una barzelletta. Ne racconto subito una?” Non ha raccontato barzellette, per fortuna, ma intonato i suoi più grandi successi prima di salutare il pubblico di Rai1 dimostrando che nonostante i suoi 84 anni la potenza vocale è rimasta intatta.











