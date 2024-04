Gaia eliminata da Amici 2024: “Ho pianto tutti i giorni”/ La dedica di Raimondo Todaro: “Non cambiare mai”

Amici 2024, Gaia De Martino dopo l’eliminazione svela: “Ecco che esperienza è stata”

Nella 5a puntata del Serale di Amici 2024 ci sono state due eliminazioni, Lil Jolie e Gaia De Martino, entrambe del team PettiMondo, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Dopo le prime impressioni a caldo rilasciate dopo la puntata, la ballerina è ritornata sui social per descrivere in un lungo post l’esperienza nel talent di Canale5 in tutti questi mesi in cui ha dovuto affrontare anche un brutto infortunio. “Mi sono presa del tempo perché quest’esperienza a me ha cambiato la vita in quella casetta vivono e vivranno per sempre una marea di mie prime volte e la prima volta non si scorda mai!!!!!CHE ESPERIENZA sognante indescrivibile impossibile da realizzare….” ha premesso la ballerina.

E poi ha aggiunto: “Era il mio anno questo lo sentivo dentro profondamente mi sentivo al posto giusto con le persone giuste circondata da musica e danza e voglia di farmi conoscere senza paura. Ho superato limiti impensabili ho abbattuto barriere e ho pianto tutti i giorni perché il pianto per me è sfogo e reputo vita anche quello! Mi sono aperta a me stessa e agli altri con sincerità e fiducia. Ho conosciuto dei ragazzi incredibili ho coltivato dei rapporti indelebili voglio un grande bene a tutti i ragazzi e ho a cuore un qualcosa di ognuno di loro!” L’eliminata dal serale di Amici 2024 Gaia De Martino ha poi rivolto un pensiero a tutte le persone che 24hsu24 si dedicano agli allievi, ad i suoi compagni di avventura ed a tutti i professionisti.

Gaia De Martino e il ringraziamento a Raimondo Todaro: la replica dopo Amici 2024

L’eliminata da Amici 2024 Gaia De Martino, nel suo lungo post su Instagram, il ringraziamento più grande lo ha rivolto a Raimondo Todaro e Maria De Filippi. Sulla conduttrice ha dichiarato: “Ringrazio Maria per l’amore che nutre per ognuno di noi è un onore immenso.” Mentre sul suo maestro ha confessato: “E ringrazio te @todaroraimondo che hai creduto in me come nessuno te lo ripeto con sicurezza e fermezza mi hai cambiato la vita. Ti sono grata per tutto per i momenti in cui mi hai dato conforto ti sono grata per avermi voluta , accetta per la persona che sono e per aver creduto in me fino alla fine!” A sua volta anche Raimondo Todaro poco prima sempre sui social le ha fatto una breve ma intensa dedica: “Non cambiare mai Gaietta” allegando una foto di un abbraccio tra i due.

