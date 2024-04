Sarah o Aurora, chi è stato eliminato ad Amici 2024?/ Gaia in lacrime dopo l’esito del ballottaggio: è fuori?

È Aurora Ranvestel la seconda candidata all’eliminazione del quinto serale di Amici 2024. La ballerina fa il suo esordio, dopo una puntata di stallo, ballando in sfida contro Holden. Una sfida che riesce a vincere ma che non basta ad assicurare la vittoria al suo team. Infatti, nella prova successiva contro Petit, Aurora non regge il confronto per la giuria, e perde. Questo dà alla squadra di Zerbi e Celentano l’ennesima vittoria.

Zerbi e Pettinelli, doppi sensi hot al serale di Amici 2024/ "Cosa fa Anna a letto con i fidanzati…"

Al ballottaggio in due, ovvero le uniche due concorrenti rimaste in gara per la loro squadra, Marina e Aurora/Gaia. Quest’ultima è in lacrime, non solo perché poi finisce a rischio eliminazione, ma anche per la sofferenza di non potersi esibire sul palco e di dover forse abbandonare definitivamente la gara senza aver più danzato. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Amici 23 serale 2024, 5a puntata/ Diretta ed eliminati: Martina Aurora, rischio eliminazione sostituta Gaia

Anche Mida finisce a rischio eliminazione e il web gioisce

Anche il quinto serale di Amici 2024 si gioca su tre manche, ognuna delle quali proclama un eliminato provvisorio. Alla fine della prima manche, giocata tra Zerbi-Celentano e Cuccarini-Emanuel Lo, sono i primi a vincere. Sofia e Mida finiscono in ballottaggio per l’eliminazione e, dopo essersi esibiti, è Mida a finire in eliminazione provvisoria.

Inaspettata la reazione del web, che appare per la maggior parte d’accordo con la scelta della giuria. “Oh, finalmente!” scrive qualcuno sulla ‘sconfitta’ di Mida. E ancora: “Giusto! Sofia è stata bravissima!”, o ancora “Non ci credo! Finalmente a rischio”. Insomma, il pubblico a casa sembra concordare con la decisione della giuria. (Aggiornamento di Anna Montesano)

LIL JOLIE ELIMINATA AD AMICI 2024/ Battuta da Sarah al serale, lei: "Non smetterò mai di fare musica"

Chi tra Sarah e Aurora è l’eliminato del quinto serale di Amici 2024? La sostituta di Gaia al ballottaggio

Questa edizione del serale di Amici 2024 sta riservando al pubblico non pochi colpi di scena. Nelle ultime puntate si sono, infatti, susseguite una serie di novità, causate per lo più da indecisioni e infortuni. Il quinto serale di Amici 23 sarà caratterizzato da una doppia eliminazione, visto che sarà annunciato anche l’eliminato da Sarah e Lil Jolie della scorsa settimana. Le anticipazioni non solo ci svelano che Lil Jolie è stata l’eliminata, ma anche che Sarah finirà nuovamente al ballottaggio alla fine del quinto serale.

Per l’allieva di Lorella Cuccarini non sarà una serata semplice ad Amici 2024. Dopo aver tirato un respiro di sollievo nei primi minuti della puntata, si troverà nuovamente a rischio eliminazione, e questa volta contro una ballerina.

Gaia al ballottaggio per l’eliminazione dopo l’infortunio ad Amici 23

Le anticipazioni della registrazione del quinto serale di Amici 23 ci svelano che, a contendersi il posto con Sarah, sarà Gaia De Martino. La ballerina è l’ultimo elemento di danza rimasto a Raimondo Todaro, che qualche settimana fa ha perso anche Giovanni Tesse. Il percorso di Gaia verso la vittoria ha però trovato un ostacolo molto importante la scorsa settimana: un infortunio. La ballerina si è fatta male al ginocchio e questo l’ha costretta a prendere una decisione importante: lasciare il serale e tentare il prossimo anno, oppure continuare attraverso una sostituta.

Gaia ha deciso di non abbandonare e di affidarsi, anzi, ad un’altra ballerina, scelta da Raimondo Todaro. Lei si chiama Aurora Ranvestel, è una ballerina di latino e in passato è già stata ad Amici, anche se ha dovuto lasciare ancor prima di iniziare per infortunio.

Aurora non vince nella sfida decisiva al serale di Amici 2024: è l’eliminato?

Aurora ha fatto il suo esordio al serale di Amici la scorsa settimana ma senza esibirsi. Una scelta che ha fatto discutere ma che cambierà nel corso del quinto serale di Amici 2024. Aurora, in rappresentanza di Gaia, non riuscirà però ad assicurare il punto alla sua squadra, che finirà poi per perdere. Nella sfida contro la compagna di squadra Martina, sarà quindi proprio lei a finire al ballottaggio per l’eliminazione.

Aurora/Gaia, Sarah e Mida saranno gli eliminati provvisori del quinto serale di Amici 23. Mida sarà il primo ad essere salvato dalla giuria, dunque una tra Gaia/Aurora e Sarah è l’eliminato di Amici 2024. Ma chi rischia di uscire tra le due?

Sarah o Aurora, il pronostico sull’eliminato del serale di Amici 2024 è chiaro…

Non mancano pronostici e ipotesi sull’eliminato del quinto serale di Amici 2024. Un ragionamento logico ci porta a credere che questo momento toccherà stasera alle due ballerine. Non solo Gaia non può ancora ballare, e deve dunque fare ancora affidamento su Aurora (il che potrebbe scatenare nuove polemiche), ma – secondo le anticipazioni – anche la stessa Aurora ha subito un infortunio. Alla luce di questo, la giuria potrebbe scegliere di dare ‘tregua’ a Sarah in questo finale, e mettere fine al già difficoltoso percorso di Gaia e Aurora ad Amici 23.











© RIPRODUZIONE RISERVATA