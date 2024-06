Gaia Gigli e Daniele Paudice si conoscevano prima di Uomini e Donne?/ Silenzio rotto: “Ecco la verità”

Uomini e Donne, Daniele Paudice e Gaia Gigli si conoscevano già? Lei: “In realtà assolutamente no”

Si è concluso con la scelta di Gaia Gigli, il trono di Daniele Paudice a Uomini e Donne. Tuttavia, durante il dating show di Maria De Filippi è arrivata una segnalazione sui due che è passata in sordina, ci sarebbe un like datato ottobre 2023 di Daniele in una foto di Gaia che potrebbe essere un chiaro indizio su un rapporto pregresso tra il tronista e la corteggiatrice. Gaia Gigli e Daniele Paudice si conoscevano prima di Uomini e Donne?

Dopo giorni di indiscrezioni e rumor adesso Gaia Gigli ha rotto il su Instagram rivelando qual è la verità: “Ecco in realtà, al contrario di quello che molti pensano, io e Daniele non ci conoscevamo prima. Assolutamente no. È stato un like messo tempo fa. Anche perché lui durante il percorso nel Trono non ha avuto i social”. Ed ha poi aggiunto che non appena si vedrà con Daniele Paudice faranno una diretta insieme per spiegare meglio tutto e rispondere ad altre domande dei loro follower.

Gaia Gigi di Uomini e Donne confessa: “Cosa mi ha colpito di Daniele Paudice? È estremamente intelligente”

Gaia Gigli nelle scorse ore ha risposto ha molte ask su Instagram. Ha rivelato che lei e Daniele Paudice non si conoscevano prima di Uomini e Donne e poi si sbilanciata sul suo percorso nel programma. “Sono sempre stata me stessa e diciamo che alla fine questo ripaga sempre.” Mentre su che cosa l’ha colpita del tronista ha confessato: “È estremamente intelligente, questa cosa mi ha stupita, giuro! Sa un sacco di cose, ma tantissime.”

Ad Uomini e Donne Alessio Paudice si è concentrato nella sua conoscenza con due corteggiatrici Marika Abbonato e Gaia Gigli, scegliendo alla fine quest’ultima. La 25enne di Milano lavora come estetista ed è mamma di un bambino di 4 anni, Diego. Il piccolo quando ha conosciuto Daniele ha detto: “È molto bellino, io lo amo”. E sempre su Instagram la giovane ha poi aggiunto che entrambi sono abbastanza gelosi, il giusto e che per il momento non hanno grandi progetti ma vogliono procedere a piccoli passi.

