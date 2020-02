Gaia Girace e Margherita Mazzucco/ “Tra Lenù e Lila un gran legame” (Domenica In)

Protagoniste della fortunata serie tv L’amica geniale – Storia del nuovo cognome, Gaia Girace e Margherita Mazzucco saranno oggi ospiti di Mara Venier nel salotto di Domenica In. Le due giovani attrici sono cresciute con il tv show diretto da Saverio Costanzo e milioni di italiani (e non) non vedono l’ora di scoprire come procede la storia tratta dall’omonima serie di romanzi di Elena Ferrante. Gaia Girace e Margherita Mazzucco interpretano Lila e Lenù, due giovani donne migliori amiche e peggiori nemiche, entrando ogni lunedì nelle case degli italiani. Ma saranno anche protagoniste della terza stagione? Le due giovani attrici hanno tenuto a precisare in una recente intervista ai microfoni de Il Mattino: «Abbiamo ricevuto molte altre proposte di lavoro, ma siamo sotto esclusiva e non possiamo accettare nulla». I produttori glissano su tempi e modi della terza stagione, ma un assist è arrivato proprio dalle due giovanissime interpreti…

GAIA GIRACE E MARGHERITA MAZZUCCO, I VOLTI DE L’AMICA GENIALE

Intervistata da Repubblica, Gaia Girace ha parlato di una scena molto delicata che ha dovuto girare in questa seconda stagione, una sequenza in cui subisce violenza: «E’ stato difficile? Molto. Subire violenza dal proprio marito è inaccettabile, nonostante stessi recitando mi ha turbato. Ma Saverio (Costanzo, ndr) è stato bravissimo nei momenti di tensione, mi ha aiutato tanto». Margherita Mazzucco ha parlato così delle sue scene più complesse: «Quelle a scuola, all’università, in cui dovevo avere un atteggiamento maturo, parlare di matematica disinvolta, come se fosse semplice. Ma anche quelle in cui dovevo discutere di politica… Alla fine mi hanno aiutato anche nella vita. Se mi sentivo intimidita? Sì. Savero mi ha fatto fare un corso di clown e mimo per essere più disinvolta».

GAIA GIRACE E MARGHERITA MAZZUCCO, IL LEGAME TRA LENU’ E LILA

Gaia Girace e Margherita Mazzucco hanno poi parlato dei rispettivi personaggi, Lila e Lenù sempre più unite in questa seconda stagione, un legame decisamente più forte. Gaia ha spiegato: «La cosa che mi accomuna a Lila è la determinazione». Queste, invece, le parole di Margherita: «Somiglio a Lenù nel mondo in cui guarda le persone, anch’io sono una che osserva molto. Credo di essere empatica, come lei. La croce erano gli occhiali, all’inizio ho sofferto il look». Intervistata da Radio Marte, Gaia ha parlato così del legame tra i due personaggi del romanzo di Elena Ferrante: «L’amicizia tra Lila e Lenù al giorno d’oggi sarebbe difficile perché ci s’incontra di meno. Si sta più sui social che insieme di persona. È stato difficile girare la scena dello stupro, ma non solo per me, anche per il resto del cast. Oggi, la figura della donna, non è cambiata più di tanto rispetto ad una condizione di inferiorità nei confronti dell’uomo e delle violenze di cui spesso il genere femminile eè vittima. La Napoli della fiction – riporta Voce di Napoli – è meravigliosa e affascinante. Forse sono nata e vissuta nell’epoca sbagliata. Erano altri tempi e non mi dispiacciono affatto».



