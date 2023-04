Gaia Girace: “Solo sul set non sono timida”/ “Sfido me stessa in ruoli difficili”

Nonostante abbia solo 19 anni, Gaia Girace si è messa alla prova in ruoli particolari e molto complessi, come racconta a Il Tempo: “Le cose semplici non mi piacciono e non portano a nulla. Cerco sempre di sfidare me stessa. L’ho fatto anche nel film “Girasoli”, dove interpreto Lucia, una ragazza schizofrenica. È il personaggio più complicato che ho interpretato fino ad ora. Ho accettato perché ho pensato che non sarei stata in grado di farlo”. Per interpretare la protagonista, “Ho studiato tanto, non solo la patologia, ho fatto un grande lavoro sul corpo. Ho voluto rischiare”.

Il sogno di fare l’attrice, Gaia, l’ha sempre avuto. “Ho coltivato questa passione perché ho pensato che la recitazione potesse aiutare a esprimermi, visto che sono sempre stata chiusa, e così è stato. Ero certa di voler fare l’attrice, anche perché sentivo di avere cose da dire e da dare”. La sua timidezza l’ha spinta ad intraprendere il percorso che l’ha resa famosa: “Non mi piace condividere tutto con gli altri. La parte privata la voglio tenere per me. Sono timida, ma sul set sono l’opposto, mi sento a mio agio”. Diventare così famosa da giovanissima non è stato sempre semplice ma “Ho imparato a bilanciare vita e lavoro. Ogni weekend cerco sempre di tornare a casa, dando spazio ai miei affetti”.