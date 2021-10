Gaia Gozzi ospite amici 2021/ “Boca? E’ la mia versione più sexy”

Gaia Gozzi torna come ospite nella nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, il talent show musicale che due anni fa l’ha lanciata come nuova voce nel panorama musicale italiano. Con ‘Chega” ha scalato le classifiche di vendita diventando una delle cantanti più suonate in radio e più ascoltate su Spotify. Una carriera in salita quella dell’artista italo-brasiliana che nella sua musica fonde insieme due mondi così diversi, ma al tempo stesso sincronizzati. Intervistata da Donna Moderna, la cantante parlando proprio delle sue origini brasiliane ha detto: “la mia parte brasiliana è il calore, l’amore per la vita, cerco sempre di trovare un lato positivo anche nella sconfitta o nella difficoltà. La parte italiana è la cultura, un livello di istruzione alto e un rigore nel lavoro che per me sono molto importanti”.

Non solo, Gaia si sente molto italiana anche nel rapporto profondo e speciale con la sua famiglia; un rapporto che definisce “radicato ma improntato alla libertà”. Una cosa è certa: la cantante è fiera delle sue origini e cerca in tutti i modi di dosarle al meglio. Un vero e proprio dono per la cantante che precisa: “chi, come me, parte già con una mente divisa in due è abituato a comprendere prospettive differenti. E questo è il regalo più grande che ho ricevuto dai miei. Oltre al fatto di parlare due lingue”.

Gaia Gozzi: “Boca? E’ la mia versione più sexy”

Gaia Gozzi si è fatta conoscere ed apprezzare dal grande pubblico grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi dove ha stregato tutti con la sua voce e la sua anima italo-brasiliana. Un’esperienza indimenticabile che le ha permesso, poco dopo, di approdare anche sul palcoscenico del Festival di Sanremo come big. Dalle pagine di Donnamoderna ha descritto queste due esperienze come intense sia a livello emotivo e artistico.

Sicuramente Amici è stato fondamentale per lei: “è stato un percorso di rivincita e rinascita, vissuto non con rancore ma come un’occasione per mettermi alla prova. Se hai 18 anni e vuoi fare musica, il consiglio è sempre di provare con un talent. Ci saranno situazioni che ti metteranno in difficoltà, ma è lì che scatta la motivazione. Credo che a formarci siano le relazioni sbagliate, i no, i lavori persi”. Infine parlando di Boca, uno dei suoi successi cantati con Sean Paul ha precisato: “è la mia versione più sexy: sarà roar, giusta per l’estate! Sento di avere oggi la sicurezza necessaria per uscire con un disco così. Non ho paura dei giudizi negativi”..

