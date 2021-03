GAIA/ “In ‘Cuore amaro’ racconto la mia sofferenza” (Amici 20)

Torna ad Amici Gaia, che dopo il diciannovesimo posto al Festival di Sanremo accetta l’invito di Maria De Filippi a esibirsi nella scuola di canto più famosa d’Italia. Peraltro, è stata proprio la vittoria ad Amici a farle ottenere un pass per Sanremo, dove quest’anno ha debuttato tra i big con il brano Cuore amaro. Lei la definisce una canzone autobiografica, in cui racconta la storia di quando l’hanno ‘amareggiata’. E se vi steste chiedendo ‘chi’, Gaia precisa che è stata lei stessa, a farsi del male. “In questo brano parlo di una consapevolezza che ha cambiato la mia prospettiva”, spiega in un’intervista del 26 febbraio a Revenews. “Guardo ciò che ho vissuto con un altro occhio e alle cose positive con reverenza. Ma osservo anche i momenti che mi hanno bloccato, mettendomi in un limbo artistico e lavorativo. Sono stati anche i momenti di strizza a farmi reagire. Il mio grazie va anche a quei momenti. Sono interconnessi anche a ciò che ho dentro. Se prima in Chega visualizzavo la donna che volevo essere, adesso un po’ lo sono”.

Gaia e la genesi di Cuore amaro

Resta la confusione giovanile, ma – in compenso – anche tanta energia e tanto entusiasmo. Questa vitalità, Gaia la traspone nella sua musica: “Ci sono molte influenze e molte sporcature. Cuore amaro è l’apripista del racconto di ciò che sto vivendo. Fidatevi e viaggiate. Ci sono chitarre flamenche e violini, aggiunti solo per l’orchestrazione ma che abbiamo tenuto in mix. È un bel viaggio, un bel trippone folle ma molto sincero”. Dietro al testo ci sono, oltre a lei, Daniele Dezi Orang3 (il suo fidanzato), Jacopo Ettorre e Giorgio Spedicato, tutti nomi nuovi del panorama musicale italiano. La produzione, invece, è affidata a Machweo (Giorgio Spedicato) e Simon Says (Simone Privitera).

Gaia: “Sanremo? Una responsabilità”

Prima della sua partecipazione a Sanremo, Gaia si era detta emozionata e felice. “Amici è terminato nel momento in cui volevo condividere col pubblico la mia musica e il mio racconto. Quindi sto in fissa”. Ciò che ha caratterizzato le sue esibizioni è stato sempre un grande senso di responsabilità percepito sia rispetto al prestigio di quel palco che all’importanza (anche) simbolica di tornare a cantare in un momento come questo. Per Gaia, infatti, “la musica adesso deve essere una medicina, una pillola alleviante”. Infine, sulla possibilità di esibirsi all’Ariston: “Sono felice di far parte di quella lista, son felice che Amadeus abbia scelto tanti giovani. Di solito si dice che gli adulti non ascoltino i giovani, ma ora ci stanno dando i microfoni in mano, è bello e speranzoso”.



