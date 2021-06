Gaia, video Boca/ Ambientazione d’epoca e ritmi sensuali per un inno alla libertà

Gaia ha pubblicato il videoclip ufficiale di “Boca“, il suo ultimo singolo per il quale ha avuto l’opportunità di collaborare con Sean Paul e il gruppo di producer ChildsPlay (produttori di J Balvin e vincitori di Latin Grammy). La canzone è uscita a maggio 2021 ma è nata a fine 2019 durante un viaggio ad Amsterdam della cantante vincitrice di Amici 19. L’ispirazione è arrivata guardando quelle strade di notte e facendo incontri per caso, il risultato è un inno alla libertà tra suoni reggaeton e richiami indiani che risvegliano il desiderio di ballare.

Inoltre, con “Boca” Gaia torna a cantare nella sua lingua madre, il portoghese, rendendo ancora più internazionale il pezzo che già vede la presenza della voce del rapper giamaicano Sean Paul. Insieme cantano la voglia di ricominciare a viaggiare, rappresentata nel video con un’ambientazione d’epoca e “en plein air” in cui un semplice salto nel vuoto diventa la metafora di evasione e necessità di spensieratezza.

“Boca” di Gaia in tour

Con l’avanzare del videoclip si fanno posto i colori caldi, i ritmi sensuali e i corpi finalmente liberi di esprimersi. Gaia, correndo in mezzo alla natura, si libera di tutte le costrizioni imposte da una realtà rigida e sceglie per sé una dimensione fatta solo di amore ed inclusione. Il gesto di coprirsi gli occhi con le mani diventa prezioso, si tingono d’oro e riescono finalmente a mostrare la bellezza di tutto quello che prima non si voleva vedere.

Gaia ha presentato live il suo nuovo singolo “Boca” recentemente sul palco di Battiti Live, ma avrà l’occasione di cantarla ancora durante il suo tour estivo che parte il primo luglio da Mantova. La cantante farà tappa a: Santa Marinella (10 luglio), Napoli (17 luglio), Piombino (4 agosto), Milazzo (10 agosto), Lignano Sabbiadoro (28 agosto), Santa Caterina Villarmosa (4 settembre).

