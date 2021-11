Gaia Zorzi attacca Soleil Sorge: “Deve pesare le parole”/ “Ha accusato Tommaso di…”

Gaia Zorzi punta il dito contro Soleil Sorge. Dopo Giulia Salemi che ha difeso Miriana Trevisan dopo la lite con Katia Ricciarelli, Gaia Zorzi esprime la propria opinione su Soleil. La sorella di Tommaso Zorzi, ogni lunedì e venerdì, prima della puntata condotta da Alfonso Signorini, conduce il GFVip Party. Conoscendo tutte le dinamiche della casa, la Zorzi ha espresso la propria opinione sull’atteggiamento che Soleil ha in casa con gli altri concorrenti.

Dall’inizio dell’avventura nella casa più spiata d’Italia, Soleil Sorge ha discusso con diversi concorrenti scontrandosi soprattutto con Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Spesso, le parole della Sorge hanno scatenato la reazione di Gaia Zorzi che, sui social, ha ricordato alcune accuse ricevute dal fratello Tommaso lo scorso anno da diverse persone tra cui anche la stessa Sorge.

Gaia Zorzi contro Soleil Sorge: le parole della sorella di Tommaso Zorzi

Per Gaia Zorzi, Soleil Sorge dovrebbe controllare il tono e soprattutto le parole che usa nelle discussioni. “Non per mettermi in mezzo, ma l’anno scorso, Tommaso ha ricevuto accuse diffamatorie (da Soleil compresa) che fino a questo giorno lo perseguitano. Aveva anche detto che Tommy era ignorante e che faceva violenza psicologica. Sono contro l’odio, ma Soleil in primis dovrebbe pesare le parole”, ha scritto la Zorzi rispondendo ad un’utente.

Anche Patrizia Pellegrino, subito dopo l’ingresso nella casa, ha avuto modo di parlare con Soleil a cui ha consigliato di esprimere la propria opinione con toni più pacati. Soleil riuscirà a farlo?

