Gallagher gioisce per Manchester City/ “Vittoria di noi tifosi, Guardiola un genio”

Noel Gallagher, cantante degli Oasis, è un fedele tifoso del Manchester City e sabato ha festeggiato la vittoria della Champions League nella sede di San Diego del City Supporters Club. Avrebbe voluto essere a Istanbul, ma gli impegni musicali non glielo hanno permesso. “Se lo sono meritati. In particolare Kevin De Bruyne, che è un campione, Ilkay Gundogan che in precedenza aveva perso due finali e Pep Guardiola, che è un genio e continua a cambiare il calcio”, ha affermato in una intervista al Daily Mail.

La partita tuttavia non è stata semplice per gli inglesi. “L’Inter è stata eccezionale. Se qualche avversario sta creando un piano per battere la squadra di Pep Guardiola, non può che guardare al modulo dei nerazzurri: gioca con due in avanti, cinque a centrocampo e spera di avere delle chance in difesa. Hanno messo fuori gioco Haaland. Quando ho visto De Bruyne uscire e ho pensato: ‘Oh mio Dio’. Il City stava giocando contro un muro di mattoni ed ero preoccupato che il cambio potesse turbare emotivamente la squadra”, ha ricordato.

Gallagher gioisce per Manchester City: il cantante è un fedele tifoso

Alla fine il Manchester City è riuscito a vincere la Champions League con una rete di Rodri e Noel Gallagher fatica ancora a trattenere l’emozione. “Quando lo sceicco Mansour è subentrato, hanno promesso che lo avremmo fatto, quindi molte persone sono state soddisfatte. Tutti hanno guardato la finale e conquistarla ci ha messo ai vertici della scena mondiale. Non riesco nemmeno a esprimere a parole ciò che provo. Non scenderemo per un po’. Mi dispiace non potere tornare in Inghilterra ora perché non posso festeggiare con i miei figli”, ha aggiunto.

La squadra di Pep Guardiola tra l’altro è diventata l’ottava ad avere conquistato il Triplete. “Averlo ottenuto significa che ora siamo in una stanza molto esclusiva. Siamo lì con quella fantastica squadra che è il Manchester United che dal 1998 al 1999 tutti amavamo guardare”.











