GameStop sbanca Wall Street/ Oltre 2 mld di dollari agli azionisti, c’entra Elon Musk

GameStop è in queste ore un argomento di estrema tendenza sul web, grazie all’exploit fatto registrare a Wall Street dalla catena di vendita specializzata nel settore dei videogiochi: in poche ore, infatti, oltre due miliardi di dollari sono giunti nei portafogli dei tre maggiori azionisti della società. Una crescita esponenziale, un autentico boom repentino, che ha colto di sorpresa l’intero mondo dell’alta finanza e che, indubbiamente, non è passato inosservato agli occhi di chi di affari se ne intende e, in taluni casi, ne ha fatto addirittura il pane quotidiano.

Il quesito, più che mai lecito, sorge spontaneo: qual è il segreto alla base di questo improvviso successo? La risposta, per quanto possa apparire anacronistica, è di una semplicità disarmante: il passaparola. Sì, perché anche se oggi viviamo in un mondo in cui tutto va (troppo) di fretta, le care vecchie abitudini di marketing si confermano costantemente attuali, magari giusto un po’ rivisitate nella formula e adattate al mondo delle piattaforme digitali e social, così da raggiungere una platea di pubblico più ampia e assicurarne il pieno coinvolgimento in qualsivoglia iniziativa, di qualunque natura.

GAMESTOP BOOM, C’ENTRA ELON MUSK

Dietro al boom di GameStop, dicevamo, c’è il passaparola: nei giorni scorsi, infatti, alcuni investitori hanno deciso di puntare con forza sul colosso del settore videoludico, esortando tutti gli iscritti sul canale Wallstreetbets di “Reddit”, che annovera all’incirca 3 milioni di utenti, ad acquistare la azioni di GameStop e indurre a loro volta i loro contatti più stretti a eseguire la stessa operazione. Il tutto, poi, è stato decisamente agevolato dall’imperatore di Tesla, Elon Musk, il quale ha scritto un tweet al cui interno segnalava l’esistenza di questo canale. A beneficiare di questa inattesa esplosione di GameStop sono state soprattutto tre persone: in primis Ryan Cohen, che soltanto dodici mesi fa ha speso 76 milioni di dollari per rilevare il 13% della società, percentuale che ora vale più di 1,3 miliardi di dollari. Discorso analogo, anche se a cifre ridotte, per Donald Foss, il quale detiene il 5% delle azioni (pagato 12 milioni di dollari), che dopo questo exploit in borsa valgono più di 500mila dollari. Infine, l’amministratore delegato della società, George Sherman, la cui quota, paria al 3,4%, ha adesso un valore ammontante a circa 350 milioni di dollari.



