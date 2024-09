Garrison Rochelle è fidanzato? Le ultime dichiarazioni a Verissimo

C’è anche Garrison Rochelle tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, in onda su Canale 5 oggi pomeriggio, domenica 22 settembre 2024; il coreografo e ballerino, nonché storico ex insegnante di danza di Amici di Maria De Filippi, è pronto a raccontarsi ai microfoni di Silvia Toffanin tra carriera e vita privata. E, se del suo percorso professionale le informazioni sono ben note, decisamente più riservata è la sua sfera sentimentale: Garrison Rochelle è fidanzato? C’è qualcuno al suo fianco?

Il ballerino sappiamo essere molto riservato e sono sporadiche le informazioni che trapelano dalla sua sfera più intima e personale. Nel 2022 ha fatto coming out ma, dopo quella rivelazione, non sono circolati gossip o notizie legate ad un presunto amore nella sua vita. Soltanto lo scorso gennaio, in un’intervista rilasciata proprio a Verissimo, Garrison si era sbilanciato parlando di un periodo particolarmente felice della sua vita e segnato dalla presenza di una persona nel suo cuore.

Garrison Rochelle fidanzato: “Non voglio dire troppo perché…“

In quella vecchia intervista nel salotto di Silvia Toffanin, Garrison Rochelle non aveva espressamente dichiarato di essere fidanzato ma lo aveva comunque lasciato intendere: “Avevo detto stop alle telefonate, finito tutto…e invece la vita ci regala tante sorprese e sì, sto vivendo un periodo molto felice, molto tranquillo. Non voglio dire troppo perché non voglio rovinare il momento“.

A seguire, aveva scherzato con la conduttrice sull’ipotesi di un matrimonio in futuro: “Fidati, quando qualcuno mi darà un anello di matrimonio ti chiamerò!”. Inoltre, aveva confermato quanto la vita possa ancora regalare bellissime sorprese e che non c’è età per trovare l’amore: “Vi dico che non è finita a 68 anni, è appena cominciata!“. A distanza di mesi da quelle ultime dichiarazioni, com’è attualmente la vita sentimentale di Garrison Rochelle? La nuova ospitata a Verissimo potrebbe regalare qualche nuova e sorprendente dichiarazione.

