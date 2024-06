Alessandra Celentano e l’amicizia con Garrison Rochelle/ “Deve stare attenta con me”

Domenica 16 giugno, Garrison Rochelle sarà ospite a “Verissimo-Le Storie” e questa volta senza la grande amica ed ex collega Alessandra Celentano. L’ultima volta che abbiamo visto insieme il ballerino e la maestra di ballo più acclamata di Amici di Maria de Filippi, è stato proprio a Verissimo, Garrison le fece una sorpresa e lei ne era entusiasta. I due ballerini hanno trascorso insieme molti anni di carriera, oltre alla passione per il ballo, dal 2001 al 2008 hanno lavorato fianco a fianco come professori di ballo di Amici e il loro rapporto non era idilliaco, anzi, il pubblico ricorderà sicuramente i loro battibecchi ed i loro litigi.

La maestra è sempre stata severa e concentrata sulla tecnica, Garrison invece puntava spesso sulle emozioni e sull’espressività, questo ha creato spesso grandi discussioni tra i due, la più recente, che è spopolata sui social, avvenne ad Amici 21, Garrison non aveva dato un buon voto all’allieva della Celentano e la prof rispose a tono dicendo: “Comincio a pensare che lui ce l’abbia con la danza classica…così fai la figura dell’ignorante…di danni ne hai fatti parecchi”.

Nonostante le sfuriate della maestra Celentano e le risposte a tono di Garrison, in realtà i due si vogliono molto bene. Il pubblico conosce e si è affezionato al carattere della ballerina, proprio come Garrison che nel corso della sua ultima intervista a Verissimo ha dichiarato: “A me piacciono i dibattiti con la Celentano. Qualche dibattito è stato molto costruttivo anche per il pubblico, perché quando parla lei pensi ‘caspita ha ragione lei’ e quando parlo io poi pensi ‘caspita ha ragione anche lui’ e questa è una sfumatura che rende la cosa interessante. Ma lei in ogni caso deve stare attenta con me perché io so la sua materia ma so anche moderno, contemporaneo, musical e lei no!”.

Ciò che forse non sapete è che in realtà il legame tra i due è nato ancor prima di Amici, Garrison infatti è stato uno degli insegnanti di ballo di Alessandra e in più è grazie a lui se lei è entrata a far parte del cast di Amici; in merito al loro passato, Garrison aveva rivelato: “Quando ero il suo insegnante lei era bravissima e non lo dico perché è un’amica e fa parte della mia famiglia scelta, è stata veramente esemplare, si divertiva e poi è sparita ed è tornata così com’è oggi”.











