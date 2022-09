Gatto lanciato da finestrino auto/ Video, “Morto per lo choc a 10 settimane di vita”

Gatto lanciato dal finestrino di un’auto, ripreso in video

Dal Regno Unito è stato diffuso un drammatico video ripreso da una telecamera di sicurezza di una casa a Bradford, nel quale si vede un’auto nera, una Seat Leon Cupra, fermarsi, lanciare un gatto dal finestrino ed allontanarsi rapidamente. Il gatto, che in quel momento aveva solamente 10 settimane di vita, cammina ancora qualche passo con evidente difficoltà e zoppicando raggiunge il centro della strada. Lì, probabilmente stremato, fa alcuni piccoli salti, si accascia a terra, muove per pochi secondi le zampe, per morire pochissimo tempo dopo.

Passa un’altra auto, come si vede sempre nel video diffuso dal proprietario della casa che l’ha ripreso, rallenta ma non si ferma, probabilmente vede il gatto, che è ancora in vita in quel momento, ma decide di non soccorrerlo. Il gatto lanciato dal finestrino muore, definitivamente, senza nessun soccorso o aiuto, in seguito ad uno degli abbandoni più brutti che possano capitare ad un piccolo animale domestico. A trovarlo è stato uno dei residenti di quella strada, Summerfield Road, che, una volta constatato il decesso del gatto, ha deciso di controllare le videocamere di sicurezza, scoprendo il terribile video che ha poi diffuso online.

Gatto lanciato dal finestrino: “È morto per lo choc”

Insomma, per il gatto di 10 settimane lanciato dal finestrino dell’auto non ci sarebbe stato più nulla da fare quando ha ricevuto i primi “soccorsi”. Nonostante questo, però, l’uomo che l’ha trovato ha controllato anche le videocamere di sicurezza e ha deciso di allertare l’Rspca (ovvero la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, il più grande ente benefico ad occuparsi del benessere e della protezione degli animali nel Regno Unito).

L’ispettrice Rebecca Goulding è accorsa sulla strada su cui è stato lanciato il gatto dal finestrino e ha prelevato il corpo dell’animale. Da alcune indagini svolte nello studio veterinario è emerso come “l’animale aveva una zampa anteriore rotta e un’ernia tra le zampe posteriori coerente con un colpo ricevuto tra le gambe”. Insomma, il gatto di 10 settimana era già stato colpito dai suoi padroni “prima di venire lanciato in modo crudele” dal finestrino dell’auto. “Questo video è disgustoso”, continua la Goulding, “il povero gattino indifeso viene balzato fuori dall’auto e fa alcuni passi prima di morire per strada, probabilmente per lo choc”. Il video è stato diffuso dall’Rspca nella speranza che qualcuno possa aiutare a rintracciare l’auto nera.

