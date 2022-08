Ilary Blasi, smarrito il gatto Alfio: “Aiutatemi a ritrovarlo”/ L’appello social…

Ilary Blasi, smarrito il gatto Alfio: “Aiutatemi a ritrovarlo“

In un’estate 2022 già abbastanza rovente per Ilary Blasi, tra le alte temperature e i continui gossip successivi alla rottura con Francesco Totti, si aggiunge un altro piccolo imprevisto. La conduttrice Mediaset ha infatti annunciato, condividendo una Instagram story sul proprio profilo, di aver smarrito l’adorato gatto Alfio. Questo l’annuncio che si legge sul suo profilo, corredato da una foto del suo animale domestico e dal numero telefonico da contattare in caso venisse rintracciato: “Aiutatemi a ritrovare Alfio il mio gatto Sphynx, si è smarrito in zona lungomare di Sabaudia“.

Il piccolo Alfio è entrato nella famiglia della conduttrice nel maggio dello scorso anno, da lei accolto con un tenero post social. Ilary Blasi e Francesco Totti erano già proprietari di un altro gatto della medesima razza, la Canadian Sphynx, di nome Donna Paola. Ora però qualcosa è successo all’ultimo arrivato in famiglia, disperso nei pressi del lungomare di Sabaudia. Si spera che l’accorato appello social della conduttrice possa trovare riscontro e il piccolo Alfio possa fare immediato ritorno a casa.

In attesa di notizie su Alfio, Ilary Blasi sta concludendo le sue lunghe vacanze estive che l’hanno portata un po’ ovunque. Dalla sua Sabaudia alla suggestiva Cortina, dalla permanenza nelle Marche assieme ai suoi parenti al recente viaggio in Croazia insieme alla figlia Isabel. Dal mare alla montagna, la conduttrice Mediaset ha voluto staccare la spina e allontanarsi dai gossip che continuamente la inseguono dopo la rottura con Francesco Totti. In attesa del suo ritorno in tv, che potrebbe non essere a Verissimo, dove si vociferava potesse fare la prima intervista tv dopo l’addio all’ex Capitano.

Anche Totti, nel frattempo, si sta godendo gli ultimi sprazzi d’estate, segnati dal gossip sul possibile flirt con Noemi Bocchi. Tra avvistamenti e indiscrezioni, la coppia sembra voler fare sul serio e la frequentazione prosegue senza sosta. Per l’ex calciatore e Ilary Blasi è però tempo di ritrovarsi, questa volta assieme ai loro legali, per avviare le procedure di separazione: il primo incontro con gli avvocati potrebbe avvenire già ai primi di settembre.













