Gegia al GF Vip:”Ho sofferto di depressione e…”/ Arriva l’anti-diva negli anni ’80

Al Grande Fratello VIP parteciperà anche Gegia. L’attrice e comica è diventata famosa negli anni ’80 con il ruolo di “anti-diva”. Mentre infatti spopolavano colleghe sexy e sempre impeccabili, lei rappresentata quella figura femminile un po’ goffa, spontanea e divertente. A scoprirla, fu Gianni Boncompagni. Come ha raccontato lei stessa, “Avevo 19 anni quando mi presentai per un provino nel quale mi esibivo in un mio spettacolino: cantavo, ballavo, facevo giochi di prestigio vestita da clown. Boncompagni mi telefonò e mi disse che voleva prepararmi per il prossimo provino. Facevamo l’alba a studiare, s’inventò Gegia con Bracardi“.

Nel corso delle tante giornate e nottate passate insieme a studiare, Gegia si innamorò di lui: “Un gran signore Gianni, stava sempre a 5 metri da me. E io invece che speravo mi baciasse perché mi ero innamorata di lui. Ma niente. Mai nemmeno sfiorata. Solo in seguito ho capito che devono essere le donne a saltare addosso all’uomo. Poi è arrivata Isabella Ferrari e bella com’era se l’è preso tutto per lei”.

Gegia e la depressione prima del Covid

Di recente Gegia è tornata al cinema con “Belli ciao” dopo un periodo di assenza dovuto ad alcuni problemi personali. Come ha raccontato lei stessa, “Diciamo che ho sofferto di depressione poco prima del Covid. Nel 2019 ho perso mia madre e desideravo restare a casa a leccarmi le ferite. Per fortuna ci hanno pensato Pio e Amedeo e quel grande genio artistico della comicità che si chiama Gennaro Nunziante a ridarmi la carica”. Con il duo comico, infatti, ha lavorato proprio nel film uscito nel 2022 al cinema: “Sono due persone squisite. Nel film sono la mamma di Pio, l’unica che dice le parolacce”.

Gegia in passato è stata sposata con Maurizio Motta, assistente di Jerry Calà. Al Settimanale Chi, l’attrice ha raccontato di aver perso un bambino all’epoca del suo matrimonio: “Quando vedo le mie amiche soffrire per i loro figli penso che sotto sotto mi sono salvata. Ai tempi del mio matrimonio con Maurizio rimasi incinta ma persi il bambino dopo sole due settimane. Fu un colpo al cuore ma ora è il momento di guardare avanti”.











