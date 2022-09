Gegia, concorrente Grande Fratello Vip 7?/ Un indizio sembra confermarla nel cast…

Grande Fratello Vip 7: presentata la nuova concorrente con una clip, è la “Gegia”

Grande Fratello Vip 7 sta per debuttare su Mediaset il 19 settembre, con alla guida Alfonso Signorini. Il cast ovviamente è già pronto, ma i concorrenti verranno svelati solo, in diretta, durante la prima e la seconda puntata del reality. Ora, sull’account ufficiale del programma è stata condivisa una clip video che presenta una nuova inquilina della casa.

Non viene svelato il volto, ma solo la gestualità delle mani, un vestito floreale abbinato a delle scarpe fucsia: “Buona per natura, ironica per temperamento… ma non sottovalutatela troppo”. Queste le parole allegate alla clip che ovviamente non rivela il nome della concorrente; c’è chi pensa possa essere Francesca Carmela Antonaci, conduttrice italiana, conosciuta con lo pseudonimo di Gegia. Che sia davvero così? Il vestito floreale farebbe pensare anche a Gemma Galgani, la cui partecipazione al Grande Fratello Vip 7 però, è stata già smentita da Pipol TV.

Grande Fratello Vip 7: la lista dei 21 concorrenti confermati e non

Grande Fratello Vip 7 avrebbe già stilato la lista dei 21 concorrenti che entreranno dalla porta rossa di Cinecittà. Ad essere confermati ufficialmente sono solo Giovanni Ciacci, e la cantante Wilma Goich, ma altri nomi sono stati fatti nelle scorse ore e sembrano quasi certi.

Per prima si vedrà Carolina Marconi, ex concorrente del GF, da poco uscita dal tumore al seno con la voglia di diventare mamma. Dovrebbero entrare anche la conduttrice Patrizia Rossetti, Ginevra Lamborghini, sorella maggiore di Elettra Lamboghini; Elenoire Ferruzzi; Pamela Prati. Tra i nomi vari spunta anche Sofia Giaele De Dona; l’ex spadaccina Antonella Fiordelisi; Nikita Pelizon, ex concorrente a Pechino Express 2022 e di Ex on the Beach; Sara Manfuso, moglie di Andrea Romano; la comica Gegia e Cristina Quaranta, ex velina di Striscia la notizia. Per i nomi maschili: Giovanni Ciacci; Edoardo Donnamaria, Charlie Gnocchi, Antonino Spinalbese, George Ciupilan, Attilio Romita, Amaurys Perez, Luca Salatino e Alberto De Pisis.

