Gegia, nei guai per le frasi contro Marco Bellavia al gfvip/ Ordine psicologi apre un’istruttoria

Gegia, vero nome Francesca Antonaci, vede compromettersi sempre di più la propria posizione, non solo al Gf Vip 7, ma anche per l’istruttoria che è stata aperta dall’Ordine degli psicologi dopo le frasi pronunciate durante il reality show nei confronti di Marco Bellavia. Dopo che nella puntata del 3 ottobre Gegia ha rischiato di uscire al televoto contro Elenoire Ferruzzi, Patrizia Rossetti e Giovanni Ciacci, infatti, l’agenzia Dire informa che l’Ordine degli psicologi del Lazio, nella giornata di oggi, ha aperto l’istruttoria nei confronti dell’attrice.

Antonella Fiordelisi asfalta Gegia al GF Vip "Insensibile, senza cervello"/ "Ha sbagliato con Marco Bellavia"

Le frasi incriminate, pronunciate da comica, attrice e presentatrice degli anni ’80 nei confronti di Marco Bellavia – che hanno fatto infuriare anche gli spettatori – sono: “Ragazzi ma questo qui è pazzo, matto è proprio malato“; “Statte zitto, ascolta me non parlare. Ora non c’ho voglia di farti da psicologa“; “Ho fame, non mi importa nulla di sapere che hai avuto! Su stai zitto oggi Marco dai. Io ti dò un consiglio da psicologa e amica, non parlare che peggiori le cose adesso“.

Gegia, video choc "Marco Bellavia? Dovevamo ascoltare ancora le sue caz*ate?"/ Nega i fatti ed è polemica!

Gegia si giustifica per le frasi dette a Marco Bellavia durante il Gf Vip 7

Gegia, dunque, subirà l’istruttoria dell’Ordine degli psicologi che, in una nota, riporta: “Sono state inviate all’Ordine diverse segnalazioni da parte di privati cittadini turbati dal comportamento della psicologa e per questo, come da prassi, verrà aperta un’istruttoria – informa l’agenzia Dire – La finestra di tempo per questo genere di decisioni è ampia e prevede “vari mesi”, nei quali la Commissione dovrà valutare il caso che, ribadisce l’Ordine, ‘verrà sicuramente affrontato‘”.

GF Vip, Gegia nomination pronta per Antonella Fiordelisi/ "È presuntuosa, che t'atteggi cretina..."

Dal canto suo, Gegia sembra sbalordita di tanto clamore per come si è rivolta a Marco Bellavia durate il reality show Gf Vip 7. L’attrice si è giustificata dicendo: “Alfonso (Signorini, n.d.r.) non ho fatto nulla. L’ho anche accolto per dormire nel mio letto – secondo quanto scrive il sito Biccy – Lui però non dormiva si svegliava sempre e si muoveva. In piena notte si girava e non stava mai fermo. Poi piangeva e diceva che era un pianto di felicità. Gli ho anche detto che non è che io faccia pratica da anni come psicologa“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA