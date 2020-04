Gemma Galgani/ Dalle lacrime alla chat: troverà l’amore al buio? (Uomini e donne)

Pubblicità

Dimenticate le lacrime di Gemma Galgani perché quella che vedremo oggi sarà una dama tutta nuova, agghindata con i colori della primavera, e pronta a buttarsi a capofitto in questa nuova avventura di Uomini e donne al fianco di Giovanna Abate. Proprio quest’ultima metterà del sale negli angolo della stanza che farà da location ad una serie di incontri al buio che, però, non gli metteranno davanti dei corteggiatori in carne ed ossa, ma un freddo pc e uno schermo su cui leggere parole d’amore e dichiarazioni. Sarà proprio da qui in poi che prenderà il nuovo corso della vita di Gemma Galgani all’interno del programma con la possibilità di chattare con una serie di corteggiatori pronti a conquistarla scrivendo e conoscendo delle persone che non potrà vedere, almeno fino alla fine.

GEMMA GALGANI TORNA A UOMINI E DONNE CON UNA VESTE NUOVA

Dalle prime anticipazioni di Uomini e donne sembra proprio che la dama torinese avrà dimenticato le lacrime che aveva versato proprio nelle ultime puntate del programma in onda il mese scorso per via dell’assenza di corteggiatori per lei dopo la fine della sua conoscenza con Jean Pierre, non nel migliore dei modi. E oggi? La ritroveremo sorridente pronta a salutare Gianni Sperti e non Tina Cipollari, e ad abbracciare, seppur virtualmente, Ida e Riccardo. Come se questo non bastasse sembra che Gemma perderà subito la testa per i suoi corteggiatori arrivando a ballare e parlare di sensazioni e brividi lungo la schiena che faranno balzare sulla sedia proprio l’opinionista.



