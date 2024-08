Uomini e Donne 2024/2025: chi sono i tronisti? Spunta il ritorno di Ida Platano

Maria De Filippi e tutta la sua squadra sono pronti e carichi per il ritorno in onda il 9 settembre 2024 di Uomini e Donne. Il longevo dating show di Canale 5 campione di ascolti verrà trasmesso tra circa quattro settimane mentre le registrazioni avverranno il 28 agosto. Ed in questi giorni crescono i rumor e le segnalazioni su chi saranno i tronisti tra volti nuovi e possibili graditi ritorni. In molti si chiedono quale sarà il futuro di Ida Platano dopo il clamoroso flop del suo Trono e quello di Gemma Galgani, tra le protagoniste più longeve del programma.

Per quanto riguarda Ida Platano, dopo anni come dama del Trono Over e la turbolenta fine delle sue relazioni con Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza, la 39enne bresciana si è messa in gioco come Tronista. Il suo Trono ha catalizzato sin da subito l’attenzione del pubblico e Ida Platano ha concentrato la sua conoscenza su due corteggiatori in particolare Mario Cusitore e Pierpaolo Siano. Entrambe però non sono andate a buon fine, il primo è stato sommerso di segnalazioni che hanno spinto la tronista ad eliminarlo più volte, il secondo sentendosi una sorta di ruota di scambio ha deciso di smettere di corteggiarla. Trono di Ida Platano, dunque, si è concluso con un nulla di fatto e potrebbe dunque riprovarci quest’anno. Del resto, è nota a tutti anche la simpatia che Maria De Filippi prova per lei.

Gemma Galgani dice addio a Uomini e Donne 2024/2025 perché ha un fidanzato?

Non dovrebbe esserci, invece, a settembre ad Uomini e Donne Gemma Galgani ed il motivo è presto detto. La dama torinese dopo anni e anni alla ricerca dell’amore ha finalmente trovato un fidanzato. Stando a quanto riportato dal settimanale Nuovo, infatti, Gemma sarebbe stata avvistata in compagnia di un uomo misterioso. Non si conosce la sua identità, non si sa chi sia né se tra loro ci sia un’amicizia o qualcosa di più ma tanto è bastato per parlare di un possibile flirt e del conseguente addio al programma di Maria De Filippi.

Infine gli esperti di gossip Deianira Marzano, Amedeo Venza e Alessandro Rosica hanno tracciato il quadro dei possibili tronisti di Uomini e Donne 2024/2025: l’ex fidanzata di un corteggiatore di U&D avrebbe già fatto il provino a metà luglio a Roma, dove è stata vista agli studi Elios. Anche Amedeo Venza ha confermato la notizia, aggiungendo: “Le registrazioni partiranno il 28 agosto e tra i tronisti ci dovrebbe essere l’ex fidanzata di un noto e amato ex corteggiatore.” Sembra certo anche il ritorno del Trono Gay, mentre sul Trono potrebbero esserci anche altri due volti del programma Marco Antonio e Sossio Ruta, entrambi tornati da poco single dopo la fine delle loro relazioni con Emanuela Malavisi e Ursula Bennardo. Per il Trono Over, invece, si parla del ritorno del cavaliere Francesco Turco e dell’addio di Alessandro Rausa.