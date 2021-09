Gemma Galgani, lite con Tina Cipollari a Uomini e Donne/ I corteggiatori…

Nuova puntata di Uomini e Donne e nuovo scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Nella scorsa puntata del programma di Maria De Filippi, Tina Cipollari ha punzecchiato Gemma sull’assenza di corteggiatori in studio per lei. La bionda opinionista ha così chiesto di poter parlare con una delle signore del centralino scoprendo il numero degli uomini che chiamano per conoscere e corteggiare Gemma. Non fidandosi totalmente delle parole della signora con cui ha parlato, nella puntata in onda oggi, ci saranno nuovi colpi di scena.

“Sono due settimane che non chiama nessuno per te”, ha detto Tina nella scorsa puntata punzecchiando Gemma la quale, tuttavia, ha preferito non rispondere limitandosi ad ascoltare la telefonata della Cipollari con la centralinista. Cosa accadrà, invece, oggi?



Tina Cipollari e Gemma Galgani: scintille nello studio di Uomini e Donne?

Tina Cipollari, nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, abbandonerà la sua poltrona da opinionista e raggiungerà il centralino che si occupa di raccogliere le telefonate di chi spera di partecipare alla trasmissione. “Naturalmente mi occuperò solo delle telefonate che arriveranno per la Mummia”, dice Tina alla signora del centralino che le spiega il lavoro da fare.

Come reagirà Gemma Galgani? La dama di Torino reagirà con ironia o l’iniziativa di Tina sarà la nuova scintilla che scatenerà l’ennesima discussione tra le due protagoniste indiscusse del trono over? Lo scopriremo tra pochissimo.

