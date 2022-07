Gemma Galgani, Maria De Filippi la “caccia” da Uomini e Donne/ Sarà protagonista a…

Gemma Galgani e il futuro in tv: Uomini e donne fino a Natale, poi La Talpa

Quale futuro in tv per Gemma Galgani? In questa torrida estate le voci sul destino della dama torinese sul piccolo schermo si fanno sempre più insistenti. È ormai risaputo che la sua presenza a Uomini e donne per un altro anno è in bilico: Maria De Filippi vorrebbe respirare aria nuova e privarsi così di una delle grandi protagoniste di questi anni, per rinnovare il dating show. Si era addirittura fatta strada l’ipotesi -poi smentita – di una partecipazione della Galgani alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, magari assieme a Giorgio Manetti.

In assenza di certezze, ecco che spunta una suggestione allettante per lei e per il proseguo del suo percorso in tv. Se l’idea Grande Fratello Vip è tramontata, ecco che è in arrivo l’indiscrezione su una sua possibile partecipazione a un altro reality: La Talpa. Come riporta NuovoTv, la dama torinese potrebbe rientrare nel cast del reality prodotto da Maria De Filippi e in partenza il prossimo anno su Canale5. La sua permanenza a Uomini e donne proseguirebbe fino a Natale, per poi prendersi una breve pausa prima dell’approdo nel reality di primavera.

Ipotesi suggestiva per Gemma Galgani, che non lascerebbe dunque il mezzo televisivo ma si tufferebbe in una nuova allettante avventura. Intanto la dama torinese ha parlato della sua difficoltà di trovare l’amore, confessandosi a cuore aperto a NuovoTv: “Non c’è cosa più bella che sentirsi unica e speciale per qualcuno e questo dovrebbe essere normale quando ci si ama, ma oggi purtroppo non è più così scontato“. E aggiunge: “Sembra quasi che io faccia paura agli uomini, nonostante abbia dimostrato più volte che il mio non è mai un amore soffocante“.

Tra i grandi rimpianti della sua vita anche quello di non avere figli: “Mi manca non essere diventata mamma. Non è successo perché avrei dovuto trovare l’uomo con cui convivere per poter assicurare a mio figlio la presenza sia della sua mamma, sia del suo papà. Oggi però non voglio un marito-figlio“. Nonostante le delusioni amorose degli ultimi anni e le relazioni nate a Uomini e donne, tutte naufragate, Gemma Galgani non smette di credere nell’amore: “Non ho mai avuto grandi pretese e non mi aspetto il principe azzurro, ma credo di meritarmi un batticuore“.











