Gemma Galgani tamponata in auto/ Uomini e Donne, Tina: “gli airbag sono nuovi”

Gemma Galgani è la protagonista della nuova puntata di Uomini e Donne. La dama di Torino, dopo uno sfogo dietro le quinte, in studio, si è scontrata con Isabella Ricci con cui non riesce ad andare d’accordo. Dopo un nuovo botta e risposta con Isabella, Gemma ha un confronto con Filiberto, il cavaliere giunto in trasmissione inizialmente per conoscere Isabella. La Ricci, però, ha deciso di non conoscerlo e Filiberto è uscito con Gemma. La dama di Torino, però, non ha trovato ciò che cerca.

Dopo aver visto l’esterna, in studio, arriva anche Filiberto. “Stai bene? Ti sei ripresa?”, chiede il cavaliere. Gemma lo rassicura e Maria De Filippi svela un retroscena. “Gemma è stata tamponata”, spiega la conduttrice. “Vabbè, tanto gli airbag sono nuovi”, commenta ironicamente Tna Cipollari.

Gemma Galgani, esterna con Filiberto

Filiberto si mostra entusiasta dell’appuntamento con Gemma Galgani. La dama di Torino, però, non mostra lo stesso entusiasmo. “Non sono stata molto bene. Non ho gradito il fatto che lui mi abbia ripetuto di dover cambiare. Non posso cambiare. Non posso fare ciò che vorresti. Io sono istintiva e non voglio dire cosa farò tra cinque minuti”, spiega Gemma.

“Io non voglio cambiarti. Ti ho solo detto che sei troppo buona”, replica Filiberto che continuerebbe a conoscere e a frequentare Gemma, ma la Galgani decide di chiudere immediatamente la frequentazione scatenando la reazione di Tina che era convinta del finale.

